منع دخول الوافدين من المحافظات إلى البصرة في سيطرة "السدرة"

بدأت سيطرة الشهيد حسن جلوب "السدرة" بتطبيق قرار خلية الأزمة الخاص بمنع دخول الوافدين من المحافظات إلى البصرة.



وقال مصدر محلي، إن الأجهزة الأمنية في السيطرة منعت صباح اليوم دخول مواطني المحافظات الأخرى عدا مواطني البصرة والصهاريج، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة تفشي كورونا.



وأضاف أن سائقي مركبات نقل الطماطم ناشدوا بالسماح لهم بالدخول للتسوق من العلوة بالإضافة إلى عشرات المواطنين من سكنة الناصرية لعدم استطاعتهم الدخول بالرغم من إكمال كافة إجراءات الفحص لإجراء زياراتهم شخصية ومراجعة بعض الدوائر والموانئ.

