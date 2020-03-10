بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 10 آذار 2020
آخر الأخبار
الأعرجي: كثرة المرشحين لرئاسة الوزراء تدل على وجود أيادٍ خفية تعمل لإبقاء الحال كما هو عليه السليمانية تنتظر وصول فريق صيني طبي خاص بكورونا قدو: "فيتو سياسي" يمنع العبادي والمالكي من تولي منصب رئيس الوزراء الفتلاوي يحذر من إبقاء مطار النجف مفتوحا بسبب "كورونا" إغلاق المطاعم والمقاهي وصالونات الحلاقة بالمثنى نجل الفنان العراقي قاسم الملاك ينفي خبر وفاته منع دخول الوافدين من المحافظات إلى البصرة في سيطرة "السدرة" بالصورة.. محتجون يحرقون الإطارات بالكوت بسبب استمرار فتح منفذ زرباطية الحدودي مع إيران الشمري: حكومة عبد المهدي أوصلت العراق لحافة الهاوية مجلس النواب يخرج عن صمته.. ويكشف حقيقة إصابة 10 نواب بفيروس كورونا
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 10 آذار 2020 11:44 ص

منع دخول الوافدين من المحافظات إلى البصرة في سيطرة "السدرة"

سيطرة السدرة
بدأت سيطرة الشهيد حسن جلوب "السدرة" بتطبيق قرار خلية الأزمة الخاص بمنع دخول الوافدين من المحافظات إلى البصرة.

وقال مصدر محلي، إن الأجهزة الأمنية في السيطرة منعت صباح اليوم دخول مواطني المحافظات الأخرى عدا مواطني البصرة والصهاريج، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة تفشي كورونا.

وأضاف أن سائقي مركبات نقل الطماطم ناشدوا بالسماح لهم بالدخول للتسوق من العلوة بالإضافة إلى عشرات المواطنين من سكنة الناصرية لعدم استطاعتهم الدخول بالرغم من إكمال كافة إجراءات الفحص لإجراء زياراتهم شخصية ومراجعة بعض الدوائر والموانئ.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
كورونا

السليمانية تنتظر وصول فريق صيني طبي خاص بكورونا 10 آذار 2020 01:59 م

صورة أرشيفية

إغلاق المطاعم والمقاهي وصالونات الحلاقة بالمثنى 10 آذار 2020 01:39 م

66a9fa01-32fa-44e6-b5f1-f883ee92f91f

النزاهة تعيد للدولة ثلاثة عقارات بملياري دينار في كربلاء 10 آذار 2020 12:40 م

قطع طريق

بالصورة.. محتجون يحرقون الإطارات بالكوت بسبب استمرار فتح منفذ زرباطية الحدودي مع إيران 10 آذار 2020 11:31 ص

66a9fa01-32fa-44e6-b5f1-f883ee92f91f

صحة كردستان: تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في السليمانية 10 آذار 2020 10:54 ص

66a9fa01-32fa-44e6-b5f1-f883ee92f91f

الزراعة النيابية : العراق يستعد لتصدير 25 محصولا .. تعرف على التفاصيل 10 آذار 2020 10:46 ص

66a9fa01-32fa-44e6-b5f1-f883ee92f91f

خبير اقتصادي: العراق يواجه أزمة مالية طاحنة جراء انخفاض أسعار النفط وقد يلجأ لبيع الأراضي وتخفيض الرواتب 10 آذار 2020 10:42 ص

مقبرة-جماعية-620x330

فتح ثلاث مقابر جماعية جديدة في نينوى والمثنى 10 آذار 2020 10:41 ص

التعليقات