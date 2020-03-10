الدهلكي: الحكومة تواجه أزمة مالية خانقة وعليها إلغاء رواتب رفحاء

أكد رئيس تحالف القوى العراقية، رعد الدهلكي، اليوم الثلاثاء، ان رواتب المتقاعدين والموظفين خط احمر لا يمكن المساس به لمواجهة عجز الموازنة، داعيا الحكومة الى الغاء رواتب رفحاء.



وقال الدهلكي في بيان، له، ان “رواتب الموظفين والمتقاعدين قلناها ونعيدها بانها خط احمر لم ولن نسمح المساس به، واي مشاكل مالية او اقتصادية فعلى الحكومة معالجتها بعيدا عن تلك الرواتب”.



وأضاف ان “هنالك العديد من الابواب في الموازنة التي تتضمن نفقات لا معنى لها ومن الاجدر تقليصها او حذفها نهائيا كونها اثقلت موازنة البلد وتسببت بالهدر الواضح للمال العام”.



واشار الدهلكي الى انه “من بين القضايا التي وضعنا عليها علامات استفهام منذ فترة طويلة هي تعدد الرواتب لبعض الشرائح، مما خلق تفاوتا طبقيا تحت عناوين غريبة وما انزل الله بها من سلطان ومنها رواتب رفحاء وغيرها”.



وأكد ان “الحكومة ان كان لديها عجز فلا تذهب لأرزاق الفقراء لتقتطع منها بل عليها الذهاب لمن اتخمتهم بعناوين اوجدتها بغير وجه حق وان تلغي تلك الامتيازات لتغطية عجزها”.