وفاة الفنان العراقي قاسم الملاك بعد سقوطه أثناء مشهد تمثيلي

أعلن حفيد الفنان العراقي قاسم الملاك، اليوم الثلاثاء، وفاة الأخير، بعد سقوطه أثناء مشهد تمثيلي في العراق.

وقال زيد حفيد الملاك، في منشور له عبر صفحته "فيسبوك"، إن "الملاك سقط من سُلم الطائرة، أثناء مشهد تمثيلي، مما تسبب بكسر في الحوض".

ونشر زيد تدوينة تعزية على حسابه في الفيسبوك، ينعى من خلالها جده، بعد أن سقط الملاك من الطائرة أمس الاثنين خلال مشهد تمثيلي لمسلسل من المؤمل أن يعرض في شهر رمضان".

قاسم الملاك (21 نوفمبر 1946 -)، ممثل عراقي، ولد في بغداد يعتبر علامة فارقة في الكوميديا الهادفة التي تلامس الواقع العراقي، ارتقى بتلقائيته المفرطة بالتمثيل إلى مصاف كبار نجوم العالم العربي، قدم شخصيات كوميدية راسخة لا يمكن أن تتكرر، مثل دور (رجب) في مسلسل (الذئب وعيون المدينة) كما يعد الملاك من فرسان السينما العراقية الأكثر... اشتراكاً في افلامها التي اكتسحت دور العرض وحققت ايرادات ضخمة في شباك السينما العراقية في ذلك الوقت.



