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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 10 آذار 2020 10:46 ص

الزراعة النيابية : العراق يستعد لتصدير 25 محصولا .. تعرف على التفاصيل

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كشف رئيس لجنة الزراعة والمياه والأهوار في مجلس النواب سلام الشمري، الثلاثاء، عن جاهزية 25 محصولاً زراعياً للتصدير بعد تحقيق العراق الاكتفاء الذاتي بالعديد من المحاصيل.
وقال الشمري في بيان  له ، إن “هناك 25 محصولا زراعيا محليا جاهزا للتصدير”، مشيراً إلى أن “من بين تلك المحاصيل التمور والطماطم والباذنجان والفواكه والخضار”.
وأضاف، أن “هناك استزراعا لأكثر من مليون دونم من محصول الشلب في المحافظات الوسطى والجنوبية ليدخل ضمن مفردات البطاقة التموينية”، مبيناً ان “هذا الانجاز يحسب لوزارتي الموارد والزراعة واللجنة المختصة في مجلس النواب”.
وكان نائب رئيس لجنة الزراعة منصور البعيجي أكد في وقت سابق، أن العراق حقق الاكتفاء بأغلب المحاصيل الزراعية لأول مرة منذ سقوط النظام السابق. 

ع د

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