بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 10 آذار 2020
آخر الأخبار
الأعرجي: كثرة المرشحين لرئاسة الوزراء تدل على وجود أيادٍ خفية تعمل لإبقاء الحال كما هو عليه السليمانية تنتظر وصول فريق صيني طبي خاص بكورونا قدو: "فيتو سياسي" يمنع العبادي والمالكي من تولي منصب رئيس الوزراء الفتلاوي يحذر من إبقاء مطار النجف مفتوحا بسبب "كورونا" إغلاق المطاعم والمقاهي وصالونات الحلاقة بالمثنى نجل الفنان العراقي قاسم الملاك ينفي خبر وفاته منع دخول الوافدين من المحافظات إلى البصرة في سيطرة "السدرة" بالصورة.. محتجون يحرقون الإطارات بالكوت بسبب استمرار فتح منفذ زرباطية الحدودي مع إيران الشمري: حكومة عبد المهدي أوصلت العراق لحافة الهاوية مجلس النواب يخرج عن صمته.. ويكشف حقيقة إصابة 10 نواب بفيروس كورونا
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 10 آذار 2020 10:42 ص

خبير اقتصادي: العراق يواجه أزمة مالية طاحنة جراء انخفاض أسعار النفط وقد يلجأ لبيع الأراضي وتخفيض الرواتب

66a9fa01-32fa-44e6-b5f1-f883ee92f91f

بين الخبير الاقتصادي، وسام التميمي، الثلاثاء، ان العراق يواجه ازمة  مالية  جراء انخفاض اسعار النفط، لافتا الى ان تقليص رواتب المواظفين احد الخيارات اضافة الى امكانية بيع عقارات الدولة والاراضي والاستفادة منها لرفد الموازنة.
وقال التميمي في تصريح  له ، ان “وزارة المالية تمتلك صلاحية بيع ممتلكات الدولة اذ بالامكان استغلال المساحات الكبيرة التي تمتلكها لعرضها للبيع شريطة انشاء المصانع عليها او المشاريع السكنية الاستثمارية”.
واضاف ان “انخفاض اسعار النفط سيخلق ازمة في العراق لكن هناك امكانية لتلافي ذلك عن طريق عدم اقرار موازنة استثمارية وتأجيل ذلك لحين تعافي اسعار النفط او للعام المقبل والاستمرار فقط بالميزانية التشغيلية”، مبينا أن “الازمة المالية وفي حال عصفت برواتب الموظفين فأن العراق امام خيار صعب يتعلق بتقليص نسبة من الرواتب، وخاصة رواتب الدرجات الخاصة او الاجهزة الامنية”.
وشدد على ضرورة “ايقاف القروض المالية التي تمنحها المصارف الحكومية ومطالبة الدول الاخرى بتسديد مابذمتها من ديون للعراق، كما ان هناك امكانية للاستفادة من واردات المنافذ الحدودية وانعاش الصناعة من اجل توفير السلع من دون استيرادها بثمن باهظ”

ع د

أخبار متعلقة
أخر تعديل: الثلاثاء، 10 آذار 2020 11:06 ص
إقرأ ايضا
كورونا

السليمانية تنتظر وصول فريق صيني طبي خاص بكورونا 10 آذار 2020 01:59 م

صورة أرشيفية

إغلاق المطاعم والمقاهي وصالونات الحلاقة بالمثنى 10 آذار 2020 01:39 م

66a9fa01-32fa-44e6-b5f1-f883ee92f91f

النزاهة تعيد للدولة ثلاثة عقارات بملياري دينار في كربلاء 10 آذار 2020 12:40 م

سيطرة السدرة

منع دخول الوافدين من المحافظات إلى البصرة في سيطرة "السدرة" 10 آذار 2020 11:44 ص

قطع طريق

بالصورة.. محتجون يحرقون الإطارات بالكوت بسبب استمرار فتح منفذ زرباطية الحدودي مع إيران 10 آذار 2020 11:31 ص

66a9fa01-32fa-44e6-b5f1-f883ee92f91f

صحة كردستان: تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في السليمانية 10 آذار 2020 10:54 ص

66a9fa01-32fa-44e6-b5f1-f883ee92f91f

الزراعة النيابية : العراق يستعد لتصدير 25 محصولا .. تعرف على التفاصيل 10 آذار 2020 10:46 ص

مقبرة-جماعية-620x330

فتح ثلاث مقابر جماعية جديدة في نينوى والمثنى 10 آذار 2020 10:41 ص

التعليقات