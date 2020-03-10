فتح ثلاث مقابر جماعية جديدة في نينوى والمثنى

أعلنت مؤسسة الشهداء، اليوم الثلاثاء، فتح ثلاث مقابر جماعية خلال الشهر الحالي في محافظتي نينوى والمثنى تضم رفات الشهداء من ضحايا عصابات داعش الإرهابية.

وقال رئيس المؤسسة كاظم عويد في تصريح صحفي، إن "دائرة شؤون المقابر الجماعية استكملت جميع الإجراءات الخاصة بفتح مقبرتين في محافظة نينوى؛ إحداهما في قضاء سنجار والأخرى في مركز المحافظة، ومقبرة أخرى في محافظة المثنى"، مؤكداً أن "تلك المقابر خاصة بالشهداء الذين كانوا ضحايا لإجرام عصابات داعش الإرهابية".

وبين، أن "المؤسسة اكتشفت حتى الآن 219 مقبرة جماعية، اذ استكملت الاجراءات القانونية لجزء منها من خلال مطابقة البصمة الوراثية بين الضحايا وذويهم، في حين بقي الجزء الآخر من دون استكمال أي إجراء لها حتى الآن".

وأضاف عويد، أن "المؤسسة تعمل الآن على إعادة هيكلتها بما يتناسب مع تطورها".