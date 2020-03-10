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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 10 آذار 2020 10:36 ص

ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا في الصين إلى 3136 شخصا

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أعلن السلطات الصينية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد إلى 3136 عقب تسجيل 17 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما تجاوزت الإصابات المؤكدة إلى 80 ألفا و754 حالة، وشفاء ما يقارب 60 ألف عقب معالجتهم.
وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين في بيان: إن “اللجنة الحكومية لشؤون الصحة تلقت اليوم بيانات من 31 مقاطعة، تؤكد أنه منذ انتشار فيروس كورونا في البلاد أصيب 80 ألفا و754 شخصا بالفيروس، بما في ذلك 17721 مريضا، (من بينهم 4794 في حالة صحية حرجة)، وفارق الحياة 3136 شخصا جراء العدوى، وغادر المستشفيات 59 ألف و897 شخصا بعد شفائهم”.
وبحسب اللجنة الصحية تم اكتشاف خلال الـ 24 ساعة الماضية، 19 حالة جديدة مصابة بالفيروس، ووفاة 17 شخصا، جميعهم باقليم هوبي بؤرة الوباء وشفاء 1297 حالة بعد معالجتهم.
وتجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 110 آلاف مصاب، وبلغت الوفيات أكثر من 3800 حالة وفاة، لكن بلغ أيضا عدد المعافين 62 ألفا.
وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن المرض انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وتجاوزت الإصابات 7 آلاف في كوريا الجنوبية، ومثلها في إيطاليا، وأكثر من 6 آلاف في إيران، إلى جانب المئات في أكثر من 100 دولة أخرى.
وعطل عدد من الدول في الشرق الأوسط وأوروبا وبعض الولايات الأمريكية، الدراسة جزئيا أو بشكل مؤقت، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل عشرات الآلاف من المواطنين. كما عطلت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

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