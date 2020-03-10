النزاهة تنفذ عمليتي ضبط في نينوى

كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة عن تمكُّن ملاكاتها في محافظة نينوى من ضبط موظف في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية؛ لقيامه بانتحال صفة محامٍ وتعقيبه المعاملات.

وقالت الدائرة، في بيان لها ان “فريقاً من ملاكات مديرية تحقيق نينوى، انتقل إلى مديرية التسجيل العقاري في نينوى– الزهور في الجانب الأيسر، وتمكن من ضبط موظف في دائرة إصلاح الأحداث في المحافظة التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية؛ لقيامه بانتحال صفة محامٍ، وتعقيبه المعاملات في دائرة التسجيل العقاري، مبينة أنه تم ضبط حقيبتين بحوزة المتهم بداخلهما معاملات وصور قيود عقارات ووكالات”.

وأضافت إن ” فريق عمل المديرية تمكَّن في عملية أخرى، من ضبط متهم في مرآب الشمال للنقل؛ لقيامه بجباية مبالغ مالية من العجلات المُتوجِّهة إلى بغداد بدون صفة رسمية وبدون وصولات، لافتة إلى أن عمل المتهم كان بعلم إدارة المرآب”..

وبيَّـنت الدائرة أنه “تم تنظَّـيم محضري ضبطٍ أصوليين بالمُبرزات المضبوطة مع الأوليَّات في العمليتين اللتين تمَّتا؛ بناءً على مذكرتين قضائيتين، وعرضهما بصحبة المُتَّهمين على الهيئة التحقيقية القضائية المُختصَّة بقضايا النزاهة في نينوى، التي قرَّرت توقيفهما وإجراء التحقيق وفقاً لأحكام المادتين (340 و 456) من قانون العقوبات”