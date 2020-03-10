خامنئي يخشى على حياته.. ويلغي خطاب رأس السنة الفارسية بسبب كورونا

ألغى مرشد النظام الإيراني علي خامنئي الخطاب الذي كان يعتزم إلقاءه في 20 شباط الجاري في مدينة مشهد بمناسبة رأس السنة الفارسية بسبب تفشّي فيروس كورونا المستجدّ.

وقال مكتب خامنئي في بيان، إنّ حفل خطاب المرشد الأعلى الذي يجري سنوياً في مقام الإمام الرضا في اليوم الأول من العام الجديد لن يجري هذا العام وآية الله خامنئي لن يتوجّه إلى مشهد.

وباتت إيران إحدى أبرز بؤر وباء كورونا في العالم إذ وصل إلى 237 عدد الذين توفوا جرّاء هذا الفيروس في البلاد لغاية يوم الإثنين.

وأوضح البيان أنّ قرار إلغاء الخطاب اتّخذ “بسبب تفشّي فيروس كورونا والنصائح الصارمة من المسؤولين والخبراء الصحيين والطبيين لتجنّب التجمّعات والتنقّلات من أجل منع انتشار المرض”.

ومشهد هي عاصمة محافظة خراسان الرضوية وثاني كبرى مدن البلاد من حيث عدد السكّان، كما أنّها إحدى أبرز المدن الشيعية المقدّسة في البلاد، وهي كذلك مسقط رأس آية الله خامنئي.



