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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 10 آذار 2020 10:30 ص

أسعار النفط تتعافى عالميا بعد أكبر خسارة تسجلها في يوم واحد منذ 30 عاما

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سجلت أسعار النفط في الأسواق العالمية، اليوم الثلاثاء، ارتفاعا قدره 8% في وقت يتطلع فيه المستثمرون إلى تحفيزات اقتصادية بعد التناقص في إصابات فيروس كورونا في الصين.

وبحسب وكالة “رويترز”، تدور حرب أسعار بين روسيا والسعودية، في وقت قال فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين إنه سيتخذ خطوات “كبيرة” لدعم الاقتصاد الأمريكي في مواجهة تأثير تفشي فيروس كورونا وسيبحث تخفيضات للضرائب على الرواتب مع النواب الجمهوريين في الكونغرس اليوم الثلاثاء.

وتتعافى أسعار النفط من “أكبر خسارة تسجلها في يوم واحد في نحو 30 عاما”، حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.85 دولار أو ما يعادل 8.3% إلى 37.21 دولار للبرميل، بينما ربحت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.46 دولار أو 7.9% إلى 33.59 دولار للبرميل.

ونزل الخامان القياسيان 25%، أمس الاثنين، لينخفضا لأدنى مستوياتها منذ شباط 2016، ويسجلان أكبر تراجع بالنسبة المئوية في يوم واحد منذ 17 كانون الثاني 1991، حين تراجعت أسعار النفط عند اندلاع حرب الخليج.

وبلغت أحجام التداول في عقد أقرب استحقاق لكلا الخامين مستويات قياسية مرتفعة في الجلسة السابقة بعد انهيار اتفاق استمر ثلاث سنوات بين السعودية وروسيا ومنتجين كبار آخرين للنفط للحد من الإمدادات يوم الجمعة.

وأجرت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) محادثات مع حلفائها الجمعة بعد أن أبلغت المنظمة روسيا والآخرين أنها تحبذ خفض الإنتاج 1.5 مليون برميل يوميا إضافية حتى نهاية 2020.

وأعلنت السعودية، يوم السبت، عن تخفيضات هائلة في أسعار البيع الرسمية لشهر نيسان، وأشارت وكالة “رويترز” إلى أن المملكة تستعد لزيادة إنتاجها إلى أكثر من 10 ملايين برميل يوميًا من 9.7 مليون برميل، الأمر الذي وصف بأنه “حرب أسعار” بعد فشل محادثات “أوبك +”.
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