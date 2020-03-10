شرطة النجف تغلق المحافظة لمدة أسبوع ابتداءً من غدا

أعلنت قيادة شرطة محافظة النجف بالعراق، عن غلق المحافظة لمدة أسبوع ابتداءً من غدا الأربعاء.



وقالت القيادة في بيان مقتضب، إنه تقرر "غلق محافظة النجف اعتبارا من يوم الأربعاء ولمدة أسبوع".



وأعلن محافظ النجف لؤي الياسري، أنه سيتم استثناء البضائع وابناء المحافظة من قرار منع الدخول.



وقال الياسري في بيان، إن "غلق المنافذ الحدودية لمحافظة النجف الأشرف سيكون اعتبارا من يوم الأربعاء للمواطنين و لمدة سبعة ايام باستثناء دخول البضائع وابناء المحافظة فقط".



وكانت وزارة الصحة أعلنت، أمس الاثنين، عن تشخيص ست حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد بينها حالتان في النجف.