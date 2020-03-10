متظاهرو العراق يعيدون نصب خيامهم وسط بغداد.. ومطالبات بوقف مسلسل قتل واختطاف الصحفيين والإعلاميين

نصب المتظاهرون العراقيون، خيام اعتصامهم في ساحة الخلاني وسط العاصمة بغداد، بعد مصادمات عنيفة، مع القوات الأمنية وأسفرت عن سقوط ثلاثة شهداء و44 جريحاً.

فيما كشف مصدر عراقي أن واشنطن بصدد وضع شخصيات عراقية على لائحة العقوبات الأمريكية على خلفية قمع المتظاهرين.

في حين استنكرت نقابة الصحفيين العراقيين اختطاف الصحفي توفيق التميمي في بغداد، محملة الجهات الأمنية مسؤولية إطلاق سراحه والكشف عن الجناة، كما طالبت بموقف جاد وحاسم لإيقاف مسلسل قتل وتهديد واختطاف الصحفيين والإعلاميين.

وذكر مصدر أمني في بغداد، أن متظاهرين نصبوا خيامهم في ساحة الخلاني، مشيراً إلى أنهم اتفقوا مع القوات الأمنية الموجودة في الساحة على عدم استخدام العنف.

وكشف عضو مفوضية حقوق الإنسان فاضل الغراوي، في بيان، أن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب 44 آخرون خلال المصادمات التي جرت، يوم الأحد الماضي، في ساحة الخلاني وسط بغداد.

من جانبها، أكدت نقابة الصحفيين في بيان ضرورة توفير بيئة ومناخات آمنة للعمل الصحفي والإعلامي، من أجل أن يؤدي الصحفي دوره بكل حرية وأمان.

وأضاف، أن الخلية المشكلة في النقابة لمتابعة استهداف الصحفيين ووسائل الإعلام بدأت اتصالاتها ومتابعاتها مع الجهات ذات العلاقة للكشف عن مصير الصحفي التميمي من أجل إطلاق سراحه.

وكان مصدر أمني كشف عن تعرض التميمي لحالة اختطاف من قبل جهة مجهولة.

من جانب آخر، كشف مصدر مسؤول أن واشنطن بصدد الإعلان عن قائمة بأسماء شخصيات عراقية تم وضعها على لائحة العقوبات، بسبب تورطها في قمع التظاهرات.

وقال المصدر، إن تقرير الأمم المتحدة الأسبوع الماضي، عزز توقعات داخل بغداد مبنية على معلومات مسبقة، تفيد بقرب إعلان واشنطن قائمة بأسماء شخصيات عراقية تم وضعها على لائحة العقوبات، بصفتها متورطة في قمع التظاهرات، مشيراً إلى أن "هذه العقوبات قد تطال أيضاً مسؤولين كبار في الدولة".

وأضاف أن الحراك الأمريكي تحديداً يدفع أيضاً باتجاه أن تتبنى المحكمة الجنائية الدولية، إصدار لائحة اتهامات بحق المتورطين في الملف وتطالب بمحاكمتهم.

وأشار إلى أن قوى سياسية تتهم السفير الأمريكي في بغداد ماثيو تولر، بالوقوف وراء رفع تقارير من بغداد حول مجريات الاحتجاجات العراقية، بطابع لا يخلو من الاستهداف السياسي.

وتابع أن الاتهامات يتوقع أن تطال أكثر من 20 شخصية عراقية.