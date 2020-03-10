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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 10 آذار 2020 09:57 ص

خلية أزمة النجف تناقش إطلاق سراح السجناء تجنبا لتفشي كورونا

سجن

ناقشت خلية الأزمة في النجف المستجدات تفشي فيروس كورونا في المدينة وإطلاق سراح السجناء من أجل منع تفشي المرض داخل السجون.

وقال بيان صدر من المحافظ لؤي الياسري، إن " الاجراءات التي اتخذتها دائرة صحة النجف الاشرف في التعامل مع فايروس كورونا كانت موضع اشادة كل من اطلع عليها من المنظمات الدولية والمحلية وهي اجراءات ممتازة وفي الوقت الذي نشيد بها".

وأضاف " نؤكد على اهمية تفعيل وتشديد هذه الاجراءات لحماية ابناء المدينة من الوباء ، واضاف السيد لؤي الياسري لدى ترؤسه مساء اليوم الاجتماع الدوري لخلية الازمة الصحية بحضور مدير عام الصحة الدكتور رضوان الكندي ومدراء الدوائر الامنية والخدمية الممثلة في اللجنة اضاف ان الاحداث تتسارع وعلينا ان نتعامل معها بما يناسبها و ان نأخذ اقصى درجات الحيطة والحذر و نتخذ قرارات سريعة ومدروسة للحفاظ على امن وسلامة المواطنين ، من جانبه اوضح مدير عام الصحة ان اكتشاف اصابات بالفايروس في المحافظة لا يعد مثلبة بل هو امر يؤكد قوة الرصد والتحري عن المصابين مستعرضا جهود الملاكات الطبية والصحية في متابعة ذوي المصابين وجلبهم للحجر الصحي لمتابعتهم ومراقبتهم صحيا والتأكد من عدم انتقال العدوى للمحيطين بهم والى المجتمع بصورة عامة ".

وأشار البيان الى ان الخلية اتخذت جملة من القضايا واتخذ القرارات بشأنها ومن بينها :

1- التأكيد على جميع دوائر الدولة لإلزام موضفيها بإرتداء الكمامات والكفوف وقيام الدوائر بشراء هذه المواد مع المعقمات من موازناتها وبأسرع وقت ممكن.

2- التأكيد على الاسراع في انجاز مشروع مستشفى الحميات على طريق ياحسين.

3- مناقشة مقترح بغلق المحافظة امام الوافدين لمدة اسبوع واحد اعتبارا من يوم الاربعاء القادم.

4- مناقشة تحديد اعداد الداخلين للمحافظة مع الجنائز وحصر ذلك بسيارة واحدة فقط
5- التاكيد على استخدام الحزم في اغلاق المقاهي والكافيهات وقاعات الاعراس والمناسبات.

6- مفاتحة مجلس الوزراء لتخصيص مجمع النازحين قرب سيطرة الكفل ليكون بأمرة دائرة صحة المحافظة لاغراض الطواريء.

7- التأكيد على تنمية الوعي لدى المجتمع بخصوص المناسبات العامة وخاصة الاعراس والفواتح لمايحدث فيها من تماس وازدحامات كثيرة ومايترتب عليها.

8- التأكيد على ضم مديرية الدفاع المدني للخلية.

9- مناقشة موضوع السجون وتخفيف الزخم فيها من خلال الحصول على الموافقات بإطلا ق سراح من امضوا نصف المحكومية بعد دفع المبالغ المالية للمدة المتبقية.

10- مناقشة موضوع المتوفين بالفايروس من غير ابناء المحافظة والتأكيد على الالتزام بالتعليمات الصحية في هذا الصدد وهي ان يكون دفن المتوفي في محافظته وعدم نقل الجثث بين المحافظات وتم توجيه مديرية البلدية لتخصيص قطعة ارض لدفن من يتوفى من ابناء المحافظة (لا سمح الله ).

هذا واستعرض مدراء الدوائر المشاركون في الاجتماع جهود ونشاطات دوائرهم في التوعية والتثقيف حول الفايروس واستعدادهم التام للتعاون مع الاجهزة الصحية المعنية وضرورة ان يكون العمل تكاملي ومن ذلك متابعة المنافذ البرية التي تشهد حركة كبيرة وضرورة ان تكون الاجراءات فيها بنفس الاجراءات في منفذ المطار.

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