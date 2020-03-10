مواطنون يطالبون بتوفير موقع للحجر الصحي بعيداً عن مركز مدينة البصرة

ناشد مواطنون في محافظة البصرة، الجهات الصحية والحكومية بتوفير موقع للحجر الصحي للإصابات وحالات الاشتباه بفايروس كورونا، بعيداً عن مركز المدينة قدر الإمكان، وليس في قسم الحميات بمستشفى البصرة العام التعليمي، لما لذلك من ايجابيات للمريض سيما التي تخص الجانب النفسي.



واقترح مواطنون، تخصيص أحد فنادق المدينة الرياضة الواقعة إلى الغرب من مركز المدينة، وتوفير الكوادر والمستلزمات الطبي ومتطلبات الراحة لأغراض الحجر الصحي.

إذ أن فنادق المدينة موقعها مناسب وبالإمكان استنشاق الهواء الطلق من الغرف، كما أن لذلك ايجابيات أخرى منها عدم شعور المريض انه محتجز في مستشفى، حسب مقترحهم.



ويأتي هذا الاقتراح بعد أن سجلت البصرة ظهر يوم الاثنين أول حالة وفاة لمصاب كان قد عاد من إيران مؤخراً.