الزرفي: عجز الموازنة العراقية بلغ 56 ترليون بسبب زيادة إنفاق الحكومة

أكد النائب عدنان الزرفي، عدم حسم الكتل السياسية على ترشيحه لرئاسة الوزراء، داعيا القوى السياسية الإسراع بتسمية رئيس وزراء.

وقال الزرفي في تصريح متلفز، إن " حكومة عبد المهدي لم تستطع استثمار موازنة العام الماضي وان الحكومة أثقلت الموازنة بتعيينات لتهدئة المحتجين".

وأضاف أن " عجز الموازنة بلغ 56 ترليون بسبب زيادة انفاق الحكومة "، مبينا أن " شركات الحكومة تشكل "عبء" على القطاع النفطي".

وتابع الزرفي أن " مخصصات الرئاسات الثلاث تم تقليصها بشكل كبير "، مشيرا إلى أن " 8 إلى 10 مليارات دولار هي واردات المنافذ الحدودية يدخل إلى الدولة منها مليار فقط".