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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 10 آذار 2020 09:24 ص

خلية الأزمة تدعو المواطنين لتجنب التجمعات وفرض حجر منزلي للعائدين من عدة دول

كورونا

دعت خلية الأزمة، المواطنين إلى تجنب التجمعات، وفرض حجر منزلي على أنفسهم للعائدين من عدة دول المتفشي فيها فيروس كورونا المستجد.

وذكر بيان صادر عن خلية الأزمة والخاصة بالوقاية من فيروس كورونا المستجد ضرورة "الـتأكيد على منع التجمعات بكافة أشكالها وتوجيه المواطنين بتجنّب التوافد لزيارة المدن والعتبات المقدّسة في مواسم الزيارة بالوقت الحاضر ولفترة محدّدة حفاظا على أرواحهم وأرواح عوائلهم وسلامة مدنهم للحدّ من انتقال العدوى التي قد تحصل بالملامسة والاقتراب لمسافة أقل من متر".

كما دعت الخلية "العراقيين العائدين من الجمهورية الاسلامية في ايران والدول التي حصلت فيها حالات تفشي للوباء ( الصين ، كوريا الجنوبية ، ايطاليا ، اليابان ، تايلند، سنغافورة، الكويت والبحرين) الالتزام بالحجر المنزلي وعدم الاختلاط ولمدة 14 يوما " ، وجددت التأكيد على " اغلاق قاعات الاحتفالات والمناسبات ومنع نصب السرادقات وتوجيه المواطنين بعدم اقامة مناسبات الافراح والاحزان والفعاليات الاجتماعية الاخرى التي تتضمن حصول تجمعات".

ودعت الخلية "قيادة العمليات المشتركة وقيادة عمليات بغداد والمحافظات وجميع اجهزة الدولة المعنية تنفيذ القرارات".

وأعلنت وزارة الصحة، تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس "كورونا المستجد" ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 67 إصابة.

وأكدت الوزارة في بيان "تشخيص ست حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد ، اثنتان في النجف وواحدة في البصرة( توفي لاحقا) وحالتان في أربيل والسادسة في السليمانية"، كما أكدت "الشفاء التام لثلاث حالات مشخصة سابقا خرجوا من المؤسسات الصحية التي كانوا يتلقون الرعاية الصحية اللازمة فيها".

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