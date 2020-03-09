وصول طائرات تقل جنودا أميركيين إلى قاعدة عين الأسد

أفاد مصدر أمني في محافظة الأنبار، اليوم الاثنين، بأن قاعدة عين الأسد الجوية شهدت وصول طائرات تقل جنودا ومستشارين أميركيين.



وقال المصدر في تصريح صحفي، إن قاعدة عين الأسد بناحية البغدادي شهدت وصول طائرات محملة بالأشخاص والمعدات من دون معرفة الأعداد الحقيقة وهوية الأشخاص الذين وصولوا إلى القاعدة، مرجحا أن يكون على متن تلك الطائرات جنود ومستشارين أمريكيين وخبراء ومعدات حربية.



وأضاف المصدر، أن قاعدة عين الأسد شهدت حركة غير اعتيادية لطائرات النقل التي حطت داخل مبنى القاعدة بالتزامن مع قيام الطيران الحربي الأمريكي بالتحليق الكثيف فوق مبنى القاعدة لتوفير الحماية الامنية لتلك الطائرات.



وأشار إلى أن القوات الأمريكية شددت من إجراءات الحماية الأمنية على كافة مواقعها في المناطق الغربية لدواعي احترازية.