البصرة تسجل حالة وفاة بفيروس كورونا لرجل مسن قادم من إيران

أعلن محافظ البصرة أسعد العيداني، اليوم الاثنين، عن تسجل حالة وفاة بفيروس كورونا في المحافظة.

وقال العيداني في بيان، إنه "تم تسجيل حالة وفاة لشخص مصاب بفيروس كورونا في المحافظة"، مبينا أن "المتوفي هو رجل مسن قادم من إيران قبل 3 أيّام بعد إجراءه عملية في القلب وعمره 74 عاماً".

وأوضح ، أن الشخص المصاب دخل ليلة أمس الأحد إلى مستشفى البصرة التعليمي "الجمهوري سابقا" وتوفي بعد أقل من ساعة وقبل قليل ظهرت نتيجة التحليل موجبة.



وأضاف العيداني، أنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي لمؤسسات الدولة كافة في المحافظة لغاية يوم الـ22 من آذار الحالي"، مشيرا إلى أنه "يستثنى من القرار الدوائر الصحية والأمنية".