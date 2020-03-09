بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 09 آذار 2020
آخر الأخبار
القوات الأمنية تعلن مقتل 25 عنصرا لداعش وتدمير معسكر لهم بإنزال جوي في مخمور المتظاهرون ينصبون الخيم في ساحة الخلاني وسط بغداد البصرة تسجل حالة وفاة بفيروس كورونا لرجل مسن قادم من إيران الاتحاد الوطني يرهن موافقة الاكراد على رئيس الحكومة بهذه الشروط والمطالب بعد فشل الخط الاول .. توجه شيعي لترشيح سياسي من الخط الثاني لرئاسة الوزراء إيران تفرج عن نحو 70 ألف سجين بسبب فيروس كورونا سؤال مشروع : ما اجراءات انقاذ الاقتصاد العراقي بعد التراجع الكبير لاسعار النفط ؟ سائرون : التوقيتات الدستورية ستخترق كما حصل مع الحكومات السابقة انتحار فتاه بشنق نفسها شمال الحلة جنايات ميسان: السجن 15 سنة و10 ملايين دينار غرامة لمتاجرين بالمخدرات
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 09 آذار 2020 03:53 م

البصرة تسجل حالة وفاة بفيروس كورونا لرجل مسن قادم من إيران

كورونا

أعلن محافظ البصرة أسعد العيداني، اليوم الاثنين، عن تسجل حالة وفاة بفيروس كورونا في المحافظة.

وقال العيداني في بيان، إنه "تم تسجيل حالة وفاة لشخص مصاب بفيروس كورونا في المحافظة"، مبينا أن "المتوفي هو رجل مسن قادم من إيران قبل 3 أيّام بعد إجراءه عملية في القلب وعمره 74 عاماً".

وأوضح ، أن الشخص المصاب دخل ليلة أمس الأحد إلى مستشفى البصرة التعليمي "الجمهوري سابقا" وتوفي بعد أقل من ساعة وقبل قليل ظهرت نتيجة التحليل موجبة.

وأضاف العيداني، أنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي لمؤسسات الدولة كافة في المحافظة لغاية يوم الـ22 من آذار الحالي"، مشيرا إلى أنه "يستثنى من القرار الدوائر الصحية والأمنية".

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
ساحة الخلاني

المتظاهرون ينصبون الخيم في ساحة الخلاني وسط بغداد 09 آذار 2020 04:08 م

من الحادث

مصرع 13 شخصاً بحادث مروري على الطريق السريع في المثنى 09 آذار 2020 12:02 م

سوق العراق للاوراق المالية

سوق العراق للاوراق المالية يوقف نشاطاته بسبب كورونا 09 آذار 2020 12:00 م

080615080334_140_1

التجارة تؤكد استمرارها بتوزيع مواد البطاقة التموينية وتحذر المتلاعبين بالأسعار 09 آذار 2020 11:43 ص

مصرف الرافدين

الرافدين يطلق وجبة جديدة من السلف للموظفين 09 آذار 2020 11:40 ص

1044759966

الصحة تعلن تسجيل 6 حالات جديدة مصابة بكورونا 09 آذار 2020 11:02 ص

نادي أربيل الرياضي

تغريم نادي اربيل 10 ملايين دينار وحرمانه من جمهوره 09 آذار 2020 10:54 ص

موازنة

خبير اقتصادي : ازمة مركبة قد تطيح بالاقتصاد العراقي 09 آذار 2020 10:52 ص

التعليقات