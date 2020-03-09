الاتحاد الوطني يرهن موافقة الاكراد على رئيس الحكومة بهذه الشروط والمطالب



رهن الاتحاد الوطني الكردستاني موافقة الاكراد على رئيس الحكومة الجديد بعدد من الشروط والمطالب.



واكد القيادي في الاتحاد غياث السورجي في تصريح صحفي :" ان الاكراد لديهم شروط للتصويت على الكابينة الوزارية المقبلة، وموافقتهم على رئيس الحكومة الجديد مرهونة بتطبيقه الدستور في ما يخص المناطق المتنازع عليها والتشاور مع الاكراد عند اختيار كابينته".



واضاف السورجي :" ان موقف القوى السياسية الكردية ثابت كما حصل عند تكليف محمد توفيق علاوي ، اذ لاتوجد مشكلة بان يكون المرشح مستقلا او تابعا لحزب معين ، شريطة ان يتم اختياره بالتشاور والتحاور مع الاكراد ولا يفرض عليهم فرضا ".



وشدد على :" ان المرشح لرئاسة الوزراء يجب ان يطبق الدستور تجاه المناطق المتنازع عليها، اذ ينبغي ان يكون هناك تطبيع في هذه المناطق ومن ثم احصاء سكاني وبعده استفتاء حول مصير هذه المناطق ".



وتابع :" ان من الضروري تطبيق قانون النفط والغاز وتسديد الديون التي بذمة بغداد تجاه الفلاحين في الاقليم ، والتي تصل الى قرابة المليار دولار منذ اربع سنوات ".



ف.ا