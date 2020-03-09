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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 09 آذار 2020 03:30 م

بعد فشل الخط الاول .. توجه شيعي لترشيح سياسي من الخط الثاني لرئاسة الوزراء

عمار الحكيم
 كشف مصدر سياسي عن توجه  الكتل السياسية الشيعية الى ترشيح سياسي  من الخط الثاني لقادة تلك الكتل ، لمنصب رئيس الوزراء المكلف .

وقال المصدر ، الذي فضل عدم الافصاح عن اسمه ، في تصريح  صحفي  :"  ان الاجتماع الذي عقد يوم امس في مكتب زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم ، حضرته اغلب القيادات الشيعية ومنها نوري المالكي وحيدر العبادي وهادي العامري ، فيما لم يحضر ممثل عن  مقتدى الصدر ، وقد طرحت  خيارات لتقديم  مرشح لمنصب رئيس الوزراء المكلف ".

واوضح  انه :" بعد رفض عدة خيارات ، منها ان يكون المرشح  من رجال الخط الاول ، او ان يكون مستقلا من خارج العملية السياسية ، كان الخيار الاكثر تفضيلا هو اختيار سياسي من الخط الثاني".

واشار المصدر الى  انه :" سيتم خلال اليومين المقبلين ترشيح عدة اسماء من الخط الثاني لاختيار احدها بعد الاتفاق عليه وارسال اسمه لرئيس الجمهورية ليقوم بتكليفه ".

ف.ا
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