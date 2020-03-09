إيران تفرج عن نحو 70 ألف سجين بسبب فيروس كورونا

أعلن رئيس السلطة القضائية في إيران الإفراج عن نحو 70 ألف سجين بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وقال إبراهيم رئيسي لموقع ميزان الإخباري التابع للسلطة القضائية "الإفراج عن السجناء سيستمر ما دام لا يمثل خطرا على الأمن في المجتمع".

ولم يحدد رئيسي ما إذا كان سيتم إعادة هؤلاء السجناء إلى السجن في وقت لاحق أم لا.

من جانبه، أكد رئيس مصلحة السجون الإيرانية "جهانجير" أنه إطلاق سراح السجناء ممن يعانون من السكر والربو لمواجهة فيروس كورونا والحفاظ على أرواح السجناء.

والثلاثاء الماضي، أعلنت السلطات الإيرانية على لسان المتحدث باسم السلطة القضائية، غلام حسين إسماعيلي، الإفراج، بشكل مؤقت، عن أكثر من 54 ألف سجين.

وأوضح إسماعيلي، الأسبوع الماضي، أن السماح لآلاف السجناء بالإفراج المؤقت جاء بعد التأكد من عدم إصابتهم بالفيروس، مع قيام السجناء بدفع كفالة.

وقال إن السجناء التي ترتبط جرائمهم باعتبارات أمنية، وتتجاوز مدة عقوبتهم أكثر من 5 سنوات، لن يشملهم القرار.

ولم تتضح شروط الإفراج المؤقت، أو قيمة الكفالة المدفوعة، لكن الإجراء الاستثنائي يكشف حجم الخشية من المرض.

وفي آخر حصيلة رسمية أعلنتها إيران، ارتفعت حصيلة الوفيات الرسمية جراء الفيروس إلى 194 وفاة من أصل 6566 إصابة.

وباتت إيران إحدى الدول الأكثر تأثرا بالمرض خارج الصين، بؤرة الوباء.

وذكرت منظمة الصحة العالمية أن الفيروس المستجد بات مترسخا في إيران، محذرة بأن قلة التجهيزات الوقائية لعمال الرعاية الصحية يعقد جهود احتوائه.