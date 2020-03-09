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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 09 آذار 2020 03:23 م

سؤال مشروع : ما اجراءات انقاذ الاقتصاد العراقي بعد التراجع الكبير لاسعار النفط ؟

سلامة سميسم

حذرت خبيرة  اقتصادية  من كارثة مقبلة ستحل بالاقتصاد العراقي  نتيجة تراجع اسعار النفط الى 32 دولارا للبرميل .

وقالت الخبيرة سلام سميسم في تصريح صحفي :"  ان الموازنة لم تقر "عمدا" وقد اعدها غير المختصين بالاقتصاد على اساس سعر 56 دولارا  للبرميل الواحد ،والذي يتهاوى الان الى 32 دولارا "، مبينة :" ان  العجز التقريبي يتجاوز 51مليار دولار" ، متسائلة : كيف سيواجه العراق هذا الانخفاض وماهي الاجراءات التي ستنقذ الاقتصاد العراقي ؟

واضافت :" نحن مقبلون على كارثة اقتصادية لا يعلم مداها الا الله "،مشيرة الى :" ان سعر 32 دولارا للبرميل انخفاض كبير وهو على غير ماتم احتسابة بموازنة 2020 ".

 

ف.ا

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