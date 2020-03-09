سؤال مشروع : ما اجراءات انقاذ الاقتصاد العراقي بعد التراجع الكبير لاسعار النفط ؟

حذرت خبيرة اقتصادية من كارثة مقبلة ستحل بالاقتصاد العراقي نتيجة تراجع اسعار النفط الى 32 دولارا للبرميل .



وقالت الخبيرة سلام سميسم في تصريح صحفي :" ان الموازنة لم تقر "عمدا" وقد اعدها غير المختصين بالاقتصاد على اساس سعر 56 دولارا للبرميل الواحد ،والذي يتهاوى الان الى 32 دولارا "، مبينة :" ان العجز التقريبي يتجاوز 51مليار دولار" ، متسائلة : كيف سيواجه العراق هذا الانخفاض وماهي الاجراءات التي ستنقذ الاقتصاد العراقي ؟



واضافت :" نحن مقبلون على كارثة اقتصادية لا يعلم مداها الا الله "،مشيرة الى :" ان سعر 32 دولارا للبرميل انخفاض كبير وهو على غير ماتم احتسابة بموازنة 2020 ".

ف.ا