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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 09 آذار 2020 03:19 م

سائرون : التوقيتات الدستورية ستخترق كما حصل مع الحكومات السابقة

صباح العكيلي

جددت كتلة " سائرون "  البرلمانية رفضها مرشحي الكتل السياسية لمنصب رئيس الوزراء  .

وقال عضو الكتلة النائب صباح العكيلي في تصريح صحفي :"  ان كتلة "سائرون" لم تجر  لغاية الان مباحثات مع الكتل السياسية بشأن ترشيح شخصية لمنصب رئيس الوزراء للحكومة الانتقالية ".

واضاف العكيلي : " ان الكتلة  ترغب بشخصية مستقلة للحكومة الانتقالية تأتي بوزراء مستقلين ومهنيين  ، وطرح اسماء السياسيين لرئاسة الحكومة المقبلة لا ينسجم من توجهاتها ".

واشار الى انه :" في حال اتفاق رئيس الجمهورية مع الكتل السياسية على اسم معين ،  عندئذ يمكن تكليفه ضمن التوقيتات الدستورية ، ولكن اذا لم يتم قبول مرشح الكتل ويرغب رئيس الجمهورية بشخصية مستقلة وقوية قادرة على ادارة المرحلة ، فمن الصعوبة تكليفه وتمرير اسم المرشح ضمن التوقيتات الدستورية المحددة ".

ورجح العكيلي ان يتم خرق التوقيتات الدستورية مرة اخرى بشأن تكليف رئيس وزراء جديد ، كما حدث في الحكومات السابقة ، وبالتالي ستطول فترة تكليف المرشح الى فترة مقبلة ..

ف.ا
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