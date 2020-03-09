سائرون : التوقيتات الدستورية ستخترق كما حصل مع الحكومات السابقة



جددت كتلة " سائرون " البرلمانية رفضها مرشحي الكتل السياسية لمنصب رئيس الوزراء .



وقال عضو الكتلة النائب صباح العكيلي في تصريح صحفي :" ان كتلة "سائرون" لم تجر لغاية الان مباحثات مع الكتل السياسية بشأن ترشيح شخصية لمنصب رئيس الوزراء للحكومة الانتقالية ".



واضاف العكيلي : " ان الكتلة ترغب بشخصية مستقلة للحكومة الانتقالية تأتي بوزراء مستقلين ومهنيين ، وطرح اسماء السياسيين لرئاسة الحكومة المقبلة لا ينسجم من توجهاتها ".



واشار الى انه :" في حال اتفاق رئيس الجمهورية مع الكتل السياسية على اسم معين ، عندئذ يمكن تكليفه ضمن التوقيتات الدستورية ، ولكن اذا لم يتم قبول مرشح الكتل ويرغب رئيس الجمهورية بشخصية مستقلة وقوية قادرة على ادارة المرحلة ، فمن الصعوبة تكليفه وتمرير اسم المرشح ضمن التوقيتات الدستورية المحددة ".



ورجح العكيلي ان يتم خرق التوقيتات الدستورية مرة اخرى بشأن تكليف رئيس وزراء جديد ، كما حدث في الحكومات السابقة ، وبالتالي ستطول فترة تكليف المرشح الى فترة مقبلة ..



ف.ا