جنايات ميسان: السجن 15 سنة و10 ملايين دينار غرامة لمتاجرين بالمخدرات



أصدرت محكمة جنايات ميسان حكمين بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بحق مدانين ، مع غرامات مالية عن جريمة المتاجرة بالمواد المخدرة.



وأوضح بيان للمركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن"الهيئة الاولى لمحكمة جنايات ميسان نظرت دعويين تتعلقان بالمواد المخدرة،وحكمت على كل مدان بالسجن خمسة عشر عاما مع غرامات مالية بحقهما مقدارها عشرة ملايين دينار ، وفي حالة عدم الدفع حبسهما لمدة سنة واحدة".



واضاف أن"المدانين من سكنة محافظة البصرة وقدما الى محافظة ميسان وقاما بشراء 3 كيلو غرامات من مادة الكرستال المخدرة مقابل مبلغ مقداره ( 9600) دولار ، وعند عودتهما القي القبض عليهما وسط مدينة العمارة عن طريق مفرزة تمكنت من ضبط المواد المخدرة داخل محرك السيارة العائدة لهما.



ف.ا