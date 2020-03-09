النزاهة الاتحادية تضبط مدير محطة وقود حكومية في صلاح الدين مرتكبا مخالفات



اعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية عن ضبط مدير محطة وقود حكومية بمحافظة صلاح الدين، بعد أن ثبت وجود فروقات بالقياس في عدد من المضخات في المحطة.



واشارت الدائرة في بيان إلى أن فريقاً ميدانياً من ملاكات مكتب تحقيق صلاح الدين التابع للهيئة، انتقل إلى محطة تكريت القديمة الحكومية وقام بضبط مدير المحطة بعد أن تبيَّن وجود فروقات خارج المسموح في عدد من المضخات في المحطة، موضحة أن وحدة القياس والمعايرة المركزي في شركة توزيع المنتجات النفطية – فرع صلاح الدين أثبتت وجود الفروقات بعد قيامها بــ (تكييل) المضخات في المحطة



ف.ا