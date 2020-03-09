بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 09 آذار 2020
آخر الأخبار
القوات الأمنية تعلن مقتل 25 عنصرا لداعش وتدمير معسكر لهم بإنزال جوي في مخمور المتظاهرون ينصبون الخيم في ساحة الخلاني وسط بغداد البصرة تسجل حالة وفاة بفيروس كورونا لرجل مسن قادم من إيران الاتحاد الوطني يرهن موافقة الاكراد على رئيس الحكومة بهذه الشروط والمطالب بعد فشل الخط الاول .. توجه شيعي لترشيح سياسي من الخط الثاني لرئاسة الوزراء إيران تفرج عن نحو 70 ألف سجين بسبب فيروس كورونا سؤال مشروع : ما اجراءات انقاذ الاقتصاد العراقي بعد التراجع الكبير لاسعار النفط ؟ سائرون : التوقيتات الدستورية ستخترق كما حصل مع الحكومات السابقة انتحار فتاه بشنق نفسها شمال الحلة جنايات ميسان: السجن 15 سنة و10 ملايين دينار غرامة لمتاجرين بالمخدرات
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 09 آذار 2020 02:52 م

النزاهة الاتحادية تضبط مدير محطة وقود حكومية في صلاح الدين مرتكبا مخالفات

النزاهة

اعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية عن ضبط مدير محطة وقود حكومية بمحافظة صلاح الدين، بعد أن ثبت وجود فروقات بالقياس في عدد من المضخات في المحطة.

واشارت الدائرة في بيان إلى أن فريقاً ميدانياً من ملاكات مكتب تحقيق صلاح الدين التابع للهيئة، انتقل إلى محطة تكريت القديمة الحكومية وقام بضبط مدير المحطة بعد أن تبيَّن وجود فروقات خارج المسموح في عدد من المضخات في المحطة، موضحة أن وحدة القياس والمعايرة المركزي في شركة توزيع المنتجات النفطية – فرع صلاح الدين أثبتت وجود الفروقات بعد قيامها بــ (تكييل) المضخات في المحطة

ف.ا
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
غياث-السورجي

الاتحاد الوطني يرهن موافقة الاكراد على رئيس الحكومة بهذه الشروط والمطالب 09 آذار 2020 03:37 م

عمار الحكيم

بعد فشل الخط الاول .. توجه شيعي لترشيح سياسي من الخط الثاني لرئاسة الوزراء 09 آذار 2020 03:30 م

سجن إيراني

إيران تفرج عن نحو 70 ألف سجين بسبب فيروس كورونا 09 آذار 2020 03:30 م

سلامة سميسم

سؤال مشروع : ما اجراءات انقاذ الاقتصاد العراقي بعد التراجع الكبير لاسعار النفط ؟ 09 آذار 2020 03:23 م

صباح العكيلي

سائرون : التوقيتات الدستورية ستخترق كما حصل مع الحكومات السابقة 09 آذار 2020 03:19 م

بهاء الاعرجي

الاعرجي يكشف عن تراجع مفاوضات اختيار رئيس الوزراء 09 آذار 2020 02:44 م

برهم صالح

صالح يبحث مع بلاسخارت تطورات الاوضاع العامة والحراك السلمي في البلاد 09 آذار 2020 02:39 م

ميليشيات

مسؤول: واشنطن ستصدر عقوبات بحق 20 شخصية حكومية وأمنية متورطة في قتل المتظاهرين بالعراق 09 آذار 2020 02:15 م

التعليقات