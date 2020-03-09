الامن الوطني يحذر "مروجي الأخبار الكاذبة" بشأن فيروس كورونا

دعا جهاز الامن الوطني، المواطنين ووسائل الاعلام إلى توخي الدقة في إستقاء الأخبار المتعلقة بفيروس كورونا، فيما حذر مطلقي الشائعات ومروجي الأخبار الكاذبة بتقديمهم الى القضاء.

وقال الجهاز في بيان ان "على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي استقاء الأخبار المتعلقة بفيروس كورونا من مصادرها الرسمية"، داعيا الى "توخي الدقة والحذر في التعامل مع مثل هذه الاخبار والابتعاد عن الإحصاءات المضللة التي تهدف الى خلق فوضى يستفيد منها اصحاب النفوس الضعيفة لزرع الخوف والهلع في نفوس المواطنين.



واكد الجهاز ضرورة التعاون مع الملاكات المختصة والالتزام بالارشادات الصحية للحيلولة دون انتشار الفيروس"، محذرا مطلقي الشائعات ومروجي الأخبار الكاذبة بتقديمهم الى القضاء.





ف.ا