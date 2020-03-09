صالح يبحث مع بلاسخارت تطورات الاوضاع العامة والحراك السلمي في البلاد



بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، مع الممثلة الخاصة للامين العام للامم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت تطورات الاوضاع العامة والحراك السلمي في البلاد.



وقال بيان رئاسي " ان صالح استقبل بلاسخارت اليوم في قصر السلام ببغداد ، وتم تأكيد دعم المنظمة الاممية لجهود تشكيل حكومة جديدة تعبر عن ارادة العراقيين وتلبي مطالبهم وتطلعاتهم نحو حياة حرة كريمة.



واضاف انه تمت ايضا مناقشة سبل تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين العراق والامم المتحدة من خلال اسناد عمل مؤسسات الدولة ، خاصة الصحية لمواجهة وباء كورونا، فضلاً عن ترسيخ ثقافة حقوق الانسان وضمان حرية الرأي والتعبير.



ف.ا