بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 09 آذار 2020 02:15 م

مسؤول: واشنطن ستصدر عقوبات بحق 20 شخصية حكومية وأمنية متورطة في قتل المتظاهرين بالعراق

ميليشيات

رجح مسؤول في مكتب الأمن الوطني، قرب إعلان واشنطن قائمة عقوبات بأسماء عشرين شخصية حكومية وأمنية وأخرى ضمن الحشد ، بتهمة تورطها في قمع التظاهرات.

وبين أن العقوبات قد تطال أيضاً رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي .

المسؤول أكد أن تقرير الأمم المتحدة الأسبوع الماضي، عزز هذه التوقعات التي تدفع باتجاه أن تتبنى المحكمة الجنائية الدولية، إصدار لائحة اتهامات بحق المتورطين.

وتطالب بمحاكمتهم لإعطاء أوامر استخدام الذخيرة الحية ضدّ المتظاهرين، وإطلاق قنابل غاز مخصصة لأغراض قتالية خلال تفريق الاحتجاجات وتنفيذ عمليات تعذيب وتكسير أطراف، وخطف ناشطين وحجب شبكة الإنترنت والتضييق على حرية الصحافة والإعلام .

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