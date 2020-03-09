مصرع وتسمم 112 شخصاً بالكحول المغشوش في إيران

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الاثنين، بمصرع وتسمم 112 شخصا بسبب مشروبات كحولية مغشوشة، فيما أصيب آخرون بالعمى.

وتجمع صباح اليوم أهالي ضحايا المشروبات الكحولية المغشوشة في الأحواز أمام مشفى المدينة.

وأعلنت السلطات الإيرانية أمس الأحد، وفاة 7 أشخاص في مدينة الأحواز جنوب غربي إيران، إثر تناولهم مشروبات كحولية مغشوشة، ظنا منهم أن الكحول يقيهم من عدوى فيروس كورونا.

هذا وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، يوم الأحد، ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا فى البلاد إلى 194 شخصا، بعد تسجيل 49 حالة جديدة، فيما بلغ عدد الإصابات بالفيروس 6566 حالة.