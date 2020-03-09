عاجل.. رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك ينجو من محاولة اغتيال في الخرطوم

رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك ينجو من محاولة اغتيال في الخرطوم
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رغم الجهود المبذولة.. استمرار السودان على لائحة الإرهاب.. وواشنطن: تعويض الضحايا أولوية
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نجاة مسؤول بميليشيا كتائب حزب الله من محاولة اغتيال
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عاجل| رئيس الوزراء المكلف يستقبل الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي في لقاء مفاجئ
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عبد المهدي: اغتيال سليماني خرقا للسيادة العراقية.. ونشطاء: تقصد خرقا للسيادة الإيرانية بالعراق
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رئاسة البرلمان تطالب عبد المهدي بهذا الأمر العاجل
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عبد المهدي يزور الخميس ثلاث مدن في الصين ويوقع اتفاقيات