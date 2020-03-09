اختطاف مسؤول في صحيفة رسمية من قبل مجهولين في بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بأن مسلحين مجهولين أقدموا على اختطاف مسؤول صحف المحافظات في جريدة الصباح توفيق التميمي في العاصمة بغداد.



وذكر المصدر في تصريح صحفي، أن "مسلحين مجهولين، أقدموا على خطف الصحفي توفيق التميمي مسؤول صحف المحافظات في جريدة الصباح ضمن منطقة حي أور".



وأضاف أن "عملية الاختطاف تمت اثناء ذهاب التميمي الى العمل"، مشيراً إلى أن "المسلحين لاذوا بالفرار".



