مقتل وإصابة خمسة أشخاص إثر نزاع عشائري في الناصرية

أفادت مصادر أمنية في قيادة شرطة ذي قار، اليوم الاثنين، بأن خمسة أشخاص سقطوا بين قتيل وجريح بنزاع عشائري في الناصرية.



وقالت المصادر، إن النزاع اندلع إثر خلاف قديم بين أبناء عمومة من عشيرة الزيرج قرب تقاطع السجن الاصلاحي، مما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة أربعة آخرين بجروح خطيرة.



واضافت المصادر، أنه تم إحالة القتيل للطب العدلي ونقل الجرحى إلى مستشفى الحسين التعليمي بعد توجه قوات من مكتب مكافحة إجرام الناصرية والتدخل السريع لفض النزاع والسيطرة عليه، وتم القبض على المتسببين في النزاع.