التجارة تؤكد استمرارها بتوزيع مواد البطاقة التموينية وتحذر المتلاعبين بالأسعار

اكدت وزارة التجارة استمرارها بتوزيع مفردات البطاقة التموينية في ظل الإجراءات التي اتخذتها خلية الأزمة للحد من تفشي فيروس كورونا، محذرة المتلاعبين بالأسعار في الأسواق المحلية.



وقالت الوزارة في بيان، ان"مراكز تجهيز مفردات البطاقة التموينية على المواطنين مستمرة دون توقف، وان موظفيها من العاملين في المخازن والمراكز التموينية غير مشمولين في عطلة 50% التي اعلنت عنها خلية الازمة للوقاية من فيروس كورونا"، مبينة ان"الوزارة حريصة على توفير المفردات وضمان توزيعها على المواطنين في الوقت المحدد".



واضافت، ان "السلع والمواد الغذائية متوفرة في الاسواق ونتابع من خلال الاجهزة الرقابية لرصد الاسعار باستمرار، للحيلولة دون رفعها من قبل المتلاعبين ومستغلي الازمات"، محذرة المتلاعبين من "رفع الاسعار وانها ستتخذ جميع الاجراءات القانونية بحقهم.