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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 09 آذار 2020 11:37 ص

إحالة عقد وقعته وزيرة التربية الى النزاهة

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اعلنت لجنة التربية النيابية، عن إحالة عقد وقعته وزيرة التربية، الى هيأة النزاهة  لاحتوائه عدة مخالفات.

 وقال بيان للجنة ان "لجنة التربية النيابية أطلعت على التقرير الصادر من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي الخاص بعقد التأمين الموقع بين وزارة التربية وإحدى الشركات.

وأبدت اللجنة "استغرابها من توقيع مثل هكذا عقد في وقت تعتبر الوزيرة مستقيلة ولا يحق لها التوقيع على مثل هذا العقد حسب قرارات مجلس الوزراء المستقيل.
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