بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 09 آذار 2020
آخر الأخبار
القوات الأمنية تعلن مقتل 25 عنصرا لداعش وتدمير معسكر لهم بإنزال جوي في مخمور المتظاهرون ينصبون الخيم في ساحة الخلاني وسط بغداد البصرة تسجل حالة وفاة بفيروس كورونا لرجل مسن قادم من إيران الاتحاد الوطني يرهن موافقة الاكراد على رئيس الحكومة بهذه الشروط والمطالب بعد فشل الخط الاول .. توجه شيعي لترشيح سياسي من الخط الثاني لرئاسة الوزراء إيران تفرج عن نحو 70 ألف سجين بسبب فيروس كورونا سؤال مشروع : ما اجراءات انقاذ الاقتصاد العراقي بعد التراجع الكبير لاسعار النفط ؟ سائرون : التوقيتات الدستورية ستخترق كما حصل مع الحكومات السابقة انتحار فتاه بشنق نفسها شمال الحلة جنايات ميسان: السجن 15 سنة و10 ملايين دينار غرامة لمتاجرين بالمخدرات
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 09 آذار 2020 11:29 ص

لجنة نيابية :نعتزم تشريع قانون المحكمة الاتحادية في أولى جلسات الفصل الجديد

البرلمان العراقي

اكدت اللجنة القانونية النيابية عزمهـا تشريع قانون المحكمة الاتحادية في اولى جلسات الفصل التشريعـي الجديد.

وقال نائب رئيس اللجنة، محمد الغزي، ان “اللجنة القانونية النيابية عازمة على تشريع قانون المحكمة الاتحادية في اولى جلسات الفصل التشريعي الجديد، لأهميته الدستورية في المصادقة على نتائج الانتخابات المبكرة المزمع اقامتها نهاية العام الحالي”. مبينا ان “الاتفاق يقضي بإرسال قانون المحكمة الاتحادية رقم 30 لسنة 2005 الى مجلس النواب بأسرع وقت ممكن لإجراء تعديلات على المادة (3) الخاصة بتعيين او استبدال أعضاء جدد في المحكمة الاتحادية لتجاوز كل الخلافات”.

من جانبه  رجح عضو  اللجنة القانونية البرلمانية، حسين العقابي، عدم التزام الكتل السياسية بإجراء الانتخابات المبكرة، مشيرا الى: ان المضي بهذا الاجراء يتطلب اتفاق جميع القوى والأحزاب السياسية على حل مجلس النواب بعد اكمال قانون الانتخابات واقرار قانون الموازنة.

وقال العقابي، في تصريح صحفي: ان “إجراء انتخابات برلمانية مبكرة يتوقف على إكمال قانون الانتخابات وتعديل قانون المحكمة الاتحادية وإقرار قانون الموازنة الاتحادية”. معتبرا ان “هذه المشاكل ممكن تجاوزها إذا كانت هناك إرادة حقيقية”.

بالمقابل حذر النائب المستقل، باسم خشان، من مساعي تعطيل عمل المحكمة الاتحادية.

وقال خشان، في تصريح صحفي ان “نفاد قرارات مجلس القضاء الاعلى بخصوص تعطيل عمل المحكمة الاتحادية العليا يعيد العراق إلى مرحلة ما قبل الصومال، “.


واضاف ان “انعدام جهة المصادقة على نتائج الانتخابات والتي هي المحكمة الاتحادية العليا، يعني عدم امكانية اجراء انتخابات مبكرة قبل أن يتم تشريع قانون للمحكمة”. مبينا ان “المادة 130 من الدستور لا تجيز تشريع مادة بديلة عن المادة 3 من القانون النافذ للمحكمة الملغاة بحكم قضائي والتي تتحدث عن آلية ترشيح قضاتها، لأن اجراء اي تعديل على قانون المحكمة يجب أن يخضع لأحكام المادة 92 من الدستور، ويجب أن يتم التصويت عليه بأغلبية الثلثين، أي ما لا يقل عن 220 نائب”.


واوضح ان “القانون الذي يشرعه مجلس النواب يجب أن يكون برمته متوافقاً مع المادة 92 من الدستور.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
غياث-السورجي

الاتحاد الوطني يرهن موافقة الاكراد على رئيس الحكومة بهذه الشروط والمطالب 09 آذار 2020 03:37 م

عمار الحكيم

بعد فشل الخط الاول .. توجه شيعي لترشيح سياسي من الخط الثاني لرئاسة الوزراء 09 آذار 2020 03:30 م

سجن إيراني

إيران تفرج عن نحو 70 ألف سجين بسبب فيروس كورونا 09 آذار 2020 03:30 م

سلامة سميسم

سؤال مشروع : ما اجراءات انقاذ الاقتصاد العراقي بعد التراجع الكبير لاسعار النفط ؟ 09 آذار 2020 03:23 م

صباح العكيلي

سائرون : التوقيتات الدستورية ستخترق كما حصل مع الحكومات السابقة 09 آذار 2020 03:19 م

النزاهة

النزاهة الاتحادية تضبط مدير محطة وقود حكومية في صلاح الدين مرتكبا مخالفات 09 آذار 2020 02:52 م

بهاء الاعرجي

الاعرجي يكشف عن تراجع مفاوضات اختيار رئيس الوزراء 09 آذار 2020 02:44 م

برهم صالح

صالح يبحث مع بلاسخارت تطورات الاوضاع العامة والحراك السلمي في البلاد 09 آذار 2020 02:39 م

التعليقات