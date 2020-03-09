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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 09 آذار 2020 11:07 ص

نائبة عن تحالف سائرون تنتقد أداء خلية الأزمة المتعلقة بفيروس كورونا

ايناس-المكصوصي

انتقد تحالف سائرون أداء خلية الأزمة المتعلقة بفيروس “كورونا”، داعيا وزارة التربية لأن يكون التعليم خلال الفترة المقبلة عبر التلفاز وإطلاق هاشتاغ تحت عنوان “نتحدى كورونا ونتعلم في البيت”،.

وقالت النائبة عن تحالف سائرون، ايناس المكصوصي،”: إن التوصيات التي تصدر من خلية الازمة الخاصة بفايروس كورونا كان من المفترض ان تكون جدية ومهنية وعلمية، ولا تكتب على عجالة كما حصل في المؤتمر الخاص باللجنة قبل ايام، لاسيما ان الحاضرين كانوا قامات علمية ومهنية، والمفروض ان لا يقعوا في هذا الخطأ. متسائلة: هل يعقل انه لا يوجد في خلية الازمة مقرر او سكرتير يقوم بكتابة التوصيات التي حصلت في الاجتماع قبل الخروج لوسائل الإعلام.

وأضافت المكصوصي: أن التوصيات التي خرجت كان الاجدر بالخلية تجزئتها وتوضيحها لأننا نتعامل مع فايروس غير مرئي، وبالتالي المواطن يحتاج الى معلومات واضحة وليست مبهمة مع اعطاء المعالجات والتأمين الصحي. مبينة: أن هذه الانتقادات ليس الهدف منها التسقيط السياسي، وإنما كانت هناك سلبيات ونحن نعيش في حالة حرب وبائية.


واقترحت على وزارة التربية ان يكون التعليم خلال الفترة المقبلة عبر التلفاز، وليس عبر الانترنيت، ويكون ذلك من خلال التنسيق مع هيئة الاعلام والاتصالات. داعية إلى اطلاق هاشتاغ تحت عنوان “نتحدى كورونا ونتعلم في البيت” من أجل اكمال المسيرة العملية.
 
من جانبها قالت النائبة المستقلة، نورة البجاري،  ان ما حصل في مؤتمر الخلية الاخير يدل على مستوى التخبط في عمل الخلية، والذي لم يكن على قدر المسؤولية، وإلا كيف يقعون في هذا الخطأ، وهم كانوا يعملون في مناصب حكومية منذ عام 2003 ولغاية الآن.

وأوضحت البجاري: أن بعض المحافظات لا تمتلك اماكن لحجر المصابين، وهذه مشكلة، لا سيما المحافظات التي تحررت من سيطرة داعش، والخلية لم تضع لها حلولا او معالجات. مبينة: أن غلق الحدود ادى الى ارتفاع اسعار المواد الغذائية، وكان الاجدر ان تكون هناك رقابة صحية عالية، وفحص جميع البضائع المستوردة، وبعد التأكد من سلامتها يسمح لها بالدخول بدلا من القطع التام.

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