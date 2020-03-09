الصحة تعلن تسجيل 6 حالات جديدة مصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، تسجيل ست حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ في المثنى والأنبار وذي قار والنجف وبغداد وميسان ليرتفع العدد الى اكثر من ستين اصابة.



وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور سف البدر في بيان ان الوزارة أتخذت كافة الإجراءات المطلوبة وحسب اللوائح الصحية العالمية للتعامل مع الحالات والملامسين وتقدم لهم الخدمات الطبية المطلوبة.



وأضاف ان "وزارة الصحة والبيئة تؤكد على التنفيذ اللازم لمقررات لجنة الامر الديواني رقم ٥٥ لسنة ٢٠٢٠ ومحاسبة كافة المخالفين بالاضافة الى اتباع ارشادات الوقاية الشخصية والمجتمعية لمنع انتشار هذا المرض.