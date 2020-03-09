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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 09 آذار 2020 10:54 ص

تغريم نادي اربيل 10 ملايين دينار وحرمانه من جمهوره

نادي أربيل الرياضي


اصدرت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، عقوبات بحق نادي اربيل بعد احداث مباراة الفريق امام الصناعات الكهربائية ضمن لقاءات الاسبوع الرابع من دوري الكرة الممتاز.

وذكر اتحاد الكرة في بيان صحفي :" بعد مناقشة تقرير مشرف المباراة قررت اللجنة  حرمان المشرف  صبحي كامل، من الاشراف على مباريات الدوري لموسم كامل بسبب عدم تصرفه بصرامة، وسماحه  بدخول الجمهور ونقل مباريات نادي اربيل خارج ملعبه، لثلاثة ادوار، من دون جمهور ".

واضاف :" ان اللجنة قررت حرمان جمهور نادي اربيل من مرافقة فريقه  لنهاية الموسم وفرض غرامة مالية على  النادي  بمبلغ عشرة ملايين دينار ".

واقتحمت جماهير اربيل ملعب المباراة بعد نهايتها بفوز الصناعات الكهربائية بنتيجة 3-2 ،  واعتدت على حكم المباراة ولاعبي الصناعات الكهربائية .

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