خبير اقتصادي : ازمة مركبة قد تطيح بالاقتصاد العراقي



حذر خبير اقتصادي من انهيار الاقتصاد العراقي بسبب انخفاض اسعار النفط وتفشي فايروس كورونا .



وقال الخبير الاقتصادي احمد الهذال:" ان العراق يعاني اليوم من ازمة مركبة، تتمثل في انخفاض اسعار النفط وتفشي مرض كورونا، وهي صدمة يمكن لها ان تطيح بالاقتصاد العراقي".



واضاف الهذال في تصريح صحفي :" ان العجز في الموازنة الاتحادية العراقية اصبح ظاهرة طبيعية، لان القائمين على الموازنة ينظرون الى المكاسب السياسية من خلال هذه الموازنة".



واوضح :" ان هذا العجز نتج عن التوظيف غير المبرر وغير المدروس في مرافق الدولة، وكذلك حجم مرتبات المسؤولين في الرئاسات الثلاث، اضافة الى زيادة النفقات التشغيلية".