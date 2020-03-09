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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 09 آذار 2020 10:52 ص

خبير اقتصادي : ازمة مركبة قد تطيح بالاقتصاد العراقي

موازنة


حذر خبير اقتصادي من انهيار الاقتصاد العراقي بسبب انخفاض اسعار النفط وتفشي فايروس كورونا .

وقال الخبير الاقتصادي احمد الهذال:" ان العراق يعاني اليوم من  ازمة مركبة، تتمثل في انخفاض اسعار النفط وتفشي مرض كورونا، وهي صدمة يمكن لها ان تطيح بالاقتصاد العراقي".

واضاف الهذال في تصريح صحفي :" ان العجز في الموازنة الاتحادية العراقية  اصبح ظاهرة طبيعية، لان القائمين على الموازنة ينظرون الى المكاسب السياسية من خلال هذه الموازنة".

واوضح :" ان هذا العجز نتج عن التوظيف غير المبرر وغير المدروس في مرافق الدولة، وكذلك حجم مرتبات المسؤولين في الرئاسات الثلاث، اضافة  الى زيادة النفقات التشغيلية".

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