بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 09 آذار 2020
آخر الأخبار
علاوي يبحث مع السفير الروسي التطورات المحلية والاقليمية نائبة عن تحالف سائرون تنتقد أداء خلية الأزمة المتعلقة بفيروس كورونا الصحة تعلن تسجيل 6 حالات جديدة مصابة بكورونا عالية نصيف: جهة عليا في وزارة الدفاع تمارس الابتزاز والمساومة تغريم نادي اربيل 10 ملايين دينار وحرمانه من جمهوره خبير اقتصادي : ازمة مركبة قد تطيح بالاقتصاد العراقي مساع لاشراك المتظاهرين في لجان مع القوى السياسية والامم المتحدة نائب : اغلب الكتل غير جادة باجراء الانتخابات المبكرة خشان : المرحلة المقبلة يجب ان تكون بدون "الحلبوسي" ! فيروس كورونا طور نفسه.. دراسة صينية تحذر من سلالة جديدة أكثر شراسة وأكبر عدوانية
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 09 آذار 2020 10:47 ص

مساع لاشراك المتظاهرين في لجان مع القوى السياسية والامم المتحدة

آيات المظفر


اعلن ائتلاف "النصر" عن  سعيه لتشكيل لجان مشتركة بين المتظاهرين والقوى السياسية ومكتب الامم المتحدة " يونامي " لتسوية الازمة التي تمر بها البلاد.

وقالت المتحدثة باسم ائتلاف النصر، آيات المظفر :" ان الائتلاف يسعى لايجاد لجان مشتركة من المتظاهرين والقوى السياسية ويونامي لتسوية الازمة، من خلال الاشتراك باللجان التحقيقية  للكشف عن المسؤولين عن قتل المتظاهرين و افراد القوات الامنية  وتقديمهم  الى العدالة، فضلاً عن تعيين مستشار لرئيس الوزراء لشؤون المطالب الجماهيرية، والاشتراك بحفظ الامن في المحافظات وتهيئة الاجواء اللازمة لاجراء انتخابات مبكرة ".

واضافت المظفر :" ان الكتل السياسية تتحمل مسؤولية  استمرار الازمة في حال عدم موافقتها على الاشتراك في هذه اللجان"، مؤكدة  اهمية دور الناشطين في توحيد مطالب المتظاهرين وفرز قيادات ليسهل الوصول  الى تسوية وطنية تخرج البلاد من ازمتها".

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
9998886614

علاوي يبحث مع السفير الروسي التطورات المحلية والاقليمية 09 آذار 2020 11:10 ص

ايناس-المكصوصي

نائبة عن تحالف سائرون تنتقد أداء خلية الأزمة المتعلقة بفيروس كورونا 09 آذار 2020 11:07 ص

عالية نصيف

عالية نصيف: جهة عليا في وزارة الدفاع تمارس الابتزاز والمساومة 09 آذار 2020 11:02 ص

الانتخابات في العراق

نائب : اغلب الكتل غير جادة باجراء الانتخابات المبكرة 09 آذار 2020 10:45 ص

باسم خشان

خشان : المرحلة المقبلة يجب ان تكون بدون "الحلبوسي" ! 09 آذار 2020 10:44 ص

22020210944410443795

جبهة النجيفي : خلافات القوى الشيعية اكبر من قدرة شمخاني على حلها 09 آذار 2020 10:40 ص

الإتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني

نائب كردي : الحزبان الحاكمان يستوليان على موارد الاقليم النفطية 09 آذار 2020 10:38 ص

فاضل الفتلاوي

الفتح : الخلافات داخل القوى الشيعية مازالت مستمرة 09 آذار 2020 10:33 ص

التعليقات