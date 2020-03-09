مساع لاشراك المتظاهرين في لجان مع القوى السياسية والامم المتحدة



اعلن ائتلاف "النصر" عن سعيه لتشكيل لجان مشتركة بين المتظاهرين والقوى السياسية ومكتب الامم المتحدة " يونامي " لتسوية الازمة التي تمر بها البلاد.



وقالت المتحدثة باسم ائتلاف النصر، آيات المظفر :" ان الائتلاف يسعى لايجاد لجان مشتركة من المتظاهرين والقوى السياسية ويونامي لتسوية الازمة، من خلال الاشتراك باللجان التحقيقية للكشف عن المسؤولين عن قتل المتظاهرين و افراد القوات الامنية وتقديمهم الى العدالة، فضلاً عن تعيين مستشار لرئيس الوزراء لشؤون المطالب الجماهيرية، والاشتراك بحفظ الامن في المحافظات وتهيئة الاجواء اللازمة لاجراء انتخابات مبكرة ".



واضافت المظفر :" ان الكتل السياسية تتحمل مسؤولية استمرار الازمة في حال عدم موافقتها على الاشتراك في هذه اللجان"، مؤكدة اهمية دور الناشطين في توحيد مطالب المتظاهرين وفرز قيادات ليسهل الوصول الى تسوية وطنية تخرج البلاد من ازمتها".