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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 09 آذار 2020 10:45 ص

نائب : اغلب الكتل غير جادة باجراء الانتخابات المبكرة

الانتخابات في العراق


اكد النائب عن تحالف "سائرون" عباس عليوي ، ان الدعوة لاجراء الانتخابات المبكرة لا تحتاج لتصويت مجلس النواب وفق القانون، فيما بين ان اغلب الكتل السياسية غير جادة بتمرير القوانين المهيئة للانتخابات المبكرة.

وقال عليوي في تصريح صحفي :" ان  اجراء الانتخابات المبكرة بحاجة الى تشريع قانون المحكمة الاتحادية واكمال قانون الانتخابات الجديد"، لافتا الى :" ان عدم تمرير قانون المحكمة الاتحادية وملحق الدوائر الانتخابية سيمنع اجراء انتخابات مبكرة ".

واضاف :" ان اغلب الكتل السياسية غير جادة في اجراء  الانتخابات المبكرة وتمرير القوانين المتعلقة بها كقانون المحكمة الاتحادية وملحق الدوائر المتعددة ضمن قانون الانتخابات الجديد ".

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