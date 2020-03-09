نائب : اغلب الكتل غير جادة باجراء الانتخابات المبكرة



اكد النائب عن تحالف "سائرون" عباس عليوي ، ان الدعوة لاجراء الانتخابات المبكرة لا تحتاج لتصويت مجلس النواب وفق القانون، فيما بين ان اغلب الكتل السياسية غير جادة بتمرير القوانين المهيئة للانتخابات المبكرة.



وقال عليوي في تصريح صحفي :" ان اجراء الانتخابات المبكرة بحاجة الى تشريع قانون المحكمة الاتحادية واكمال قانون الانتخابات الجديد"، لافتا الى :" ان عدم تمرير قانون المحكمة الاتحادية وملحق الدوائر الانتخابية سيمنع اجراء انتخابات مبكرة ".



واضاف :" ان اغلب الكتل السياسية غير جادة في اجراء الانتخابات المبكرة وتمرير القوانين المتعلقة بها كقانون المحكمة الاتحادية وملحق الدوائر المتعددة ضمن قانون الانتخابات الجديد ".