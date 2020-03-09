فيروس كورونا طور نفسه.. دراسة صينية تحذر من سلالة جديدة أكثر شراسة وأكبر عدوانية

كشفت دراسة صينية أن فيروس كورونا المستجد طور نفسه مرة واحدة على الأقل مؤخرا، مما يعني أن هناك نوعين منه الآن على الأرجح.

الدراسة التي اشترك فيها باحثون من مدرسة علوم الحياة في جامعة بكين ومعهد باستير في شنغهاي، توصلت إلى وجود سلالة "أكثر شراسة" من الفيروس أطلق عليها اسم "إل" وأخرى أقل شراسة يعرف باسم "إس".

وكشفت الدراسة التي سلطت عليها الضوء شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية، أن 70 بالمئة من فيروسات "كورونا" هي من النوع "إل"، مقابل 30 بالمئة من النوع "إس".

وكانت السلالة "إل" الأكثر انتشارا خلال المراحل الأولى من المرض في ووهان، المدينة الواقعة وسط الصين حيث ظهر المرض لأول مرة، لكنها تراجعت "بعد شهر يناير الماضي".

ويرى الباحثون أن "ربما يكون التدخل البشري قد وضع ضغطا انتقائيا كبيرا على النوع إل، الذي قد يكون أكثر عدوانية وينتشر بسرعة أكبر. من ناحية أخرى ، فإن النوع إس، الذي يعد أكبر سنا من الناحية التطورية وأقل عدوانية، ربما زاد بسبب الضغط الانتقائي الأضعف نسبيا".

ويرجح الباحثون أن السلالة "إل" وراءها طفرة في "نسخة الأجداد"، أو السلالة "إس"، و"رغم أن النوع إل هو الأكثر انتشارا (70 بالمئة) فإن السلالة إس هي النسخة الأقدم".

وخلص الباحثون إلى أن "هذه النتائج تدعم بشدة الحاجة الملحة لمزيد من الدراسات الفورية الشاملة التي تجمع بين البيانات الجينية والوبائية وسجلات الرسم البياني للأعراض السريرية للمرضى، الذين يعانون فيروس كورونا"، مشيرين إلى أن البيانات المتاحة للدراسة كانت "محدودة للغاية".

وسبب فيروس "كورونا" المستجد حالة ذعر دولية، حيث أصيب به أكثر من 100 ألف شخص أغلبهم في الصين، فيما توفي بسببه عدة آلاف في دول متفرقة.

وقد بلع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19 " في العالم منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، 109032 إصابة في 99 بلدا ومنطقة، وأودى بحياة 3792 شخصا حتى مساء اليوم.

وسجلت 4129 إصابة جديدة و236 وفاة جديدة منذ التعداد السابق أمس السبت.

وأحصت الصين القارية "من دون هونغ كونغ وماكاو" حيث ظهر الوباء للمرة الأولى، 80695 إصابة بينها 3097 وفاة.

وأعلنت السلطات الصينية اليوم 44 إصابة جديدة و27 وفاة إضافية.

وفي سائر دول العالم، بلغت الحصيلة 28337 إصابة "4085 جديدة" بينها 695 وفاة "209 جديدة" والدول الأكثر تضررا بعد الصين هي إيطاليا "7375 " اصابة منها 1492 جديدة، 366 وفاة ، بعد أن سجلت 133 وفاة جديدة في 24 ساعة.. وكوريا الجنوبية 7313 إصابة بينها 546 جديدة، 48 وفاة وإيران 6566 إصابة منها 743 جديدة، 194 وفاة وفرنسا 1126 إصابة بينها 410 جديدة، و19 وفاة.

وسجلت الصين وإيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا وإسبانيا وهولندا والعراق وهونغ كونغ وأستراليا وفيات جديدة فيما أعلنت كل من الأرجنتين ومصر أول وفاة لديها بسبب الفيروس.

وأعلنت مولدافيا وبلغاريا والباراغواي وبنغلادش رصد أول إصابات على أراضيها.

وبلغت الحصيلة الإجمالية في آسيا 89725 إصابة "3163 وفاة" وأوروبا 11887 إصابة "408 وفيات" والشرق الأوسط 6912 إصابة "200 وفاة" والولايات المتحدة وكندا 270 حالة "16 وفاة" وأوقيانيا 83 إصابة "3 وفيات" وافريقيا 80 إصابة "وفاة واحدة" وأميركا اللاتينية والكاريبي 74 إصابة "وفاة واحدة".

وجمعت هذه الحصيلة وكالة فرانس برس نقلا عن السلطات الوطنية المعنية بهذه الدول ومعلومات منظمة الصحة العالمية حتى الساعة 17,00 بتوقيت غرينتش اليوم.

من جهة ثانية وصل عدد المصابين في ألمانيا إلى 902 حالة حسبما أفاد معهد روبرت كوخ الألماني.