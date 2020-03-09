جبهة النجيفي : خلافات القوى الشيعية اكبر من قدرة شمخاني على حلها



اكدت جبهة الانقاذ والتنمية، التي يرأسها اسامة النجيفي :" ان امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني غير قادر على حسم ملف تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، المتعثر ".



وقال القيادي في الجبهة اثيل النجيفي في تصريح صحفي :" لا نعتقد ان كل زيارة لمسؤول ايراني الى العراق تعني انه سيعين رئيس وزراء، فهذا نوع من المبالغات"، مبيناً :" ان القوى السياسية الشيعية الموالية لايران معروفة، وهي لا تحتاج الى زيارة مسؤول ايراني الى العراق، فتواصلها مستمر ودائم".



وبين النجيفي "ان الخلاف داخل البيت السياسي الشيعي اكبر من قدرة شمخاني على حله، فالخلافات داخل هذا البيت تتعلق بالمصالح، ولهذا حسم الملف صعب جداً، اكبر من اي تدخل ايراني".



وكان امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني قد وصل الى بغداد مساء السبت على رأس وفد سياسي – امني رفيع المستوى، لاجراء محادثات مع كبار المسؤولين العراقيين ، في مقدمهم رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس حكومة تصريف الاعمال عادل عبدالمهدي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي.