الفتح : الخلافات داخل القوى الشيعية مازالت مستمرة



اكد النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي :" ان الخلافات السياسية داخل القوى الشيعية مازالت مستمرة بسبب الانقسام في وجهات النظر".



وقال الفتلاوي في تصريح صحفي :" ان المهلة الدستورية شارفت على الانتهاء ولم يبق منها سوى ستة ايام ، وان الخلافات والانقسام في وجهات النظر بين القوى السياسية الشيعية مازالت قائمة ".



واضاف :" ان على القوى السياسية الشيعية ان تضع خلافاتها جانبا والاتفاق على شخصية محددة وملزمة ببرنامج مقتضب لايتعدى ثلاثة ملفات ، الاول خلق اجواء امنية مستقرة لاجراء الانتخابات والثاني العمل على وضع جدول للتوقيتات بشأن الانتخابات ، والملف الثالث استكمال موازنة العام الحالي وخفض العجز المالي ".