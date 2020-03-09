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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 09 آذار 2020 10:33 ص

الفتح : الخلافات داخل القوى الشيعية مازالت مستمرة

فاضل الفتلاوي


اكد النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي :"  ان الخلافات السياسية داخل القوى الشيعية مازالت مستمرة بسبب الانقسام في وجهات النظر".

وقال الفتلاوي في تصريح  صحفي :" ان المهلة الدستورية شارفت على الانتهاء ولم يبق منها سوى ستة  ايام ، وان الخلافات والانقسام في وجهات النظر بين القوى السياسية الشيعية مازالت  قائمة ".

واضاف :" ان على القوى السياسية الشيعية ان تضع خلافاتها جانبا والاتفاق على شخصية محددة وملزمة ببرنامج مقتضب  لايتعدى ثلاثة ملفات ، الاول خلق اجواء امنية مستقرة لاجراء الانتخابات والثاني العمل على وضع جدول للتوقيتات بشأن الانتخابات ، والملف الثالث استكمال موازنة العام الحالي وخفض العجز المالي ".

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