مكافحة الإرهاب يقتل 7 من عناصر داعش في جبال مكحول

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، أن جهاز مكافحة الارهاب قتل 7 من عناصر داعش وعثر على 3 أنفاق تابعة له في جبال مكحول، في محافظة صلاح الدين.



وذكرت الخلية، في بيان، أن "عناصر العمليات الخاصة في جهاز مكافحة الارهاب عثروا على ثلاثة أوكار، عبارة عن انفاق جديدة في جبل قره جوغ ضمن سلسلة جبال مكحول".



وأشارت إلى أن "عناصر الجهاز، اشتبكوا مع الإرهابيين التي كانت بداخله، وتمكنوا من قتل 7 إرهابيين"، لافتة إلى أن "العملية ما زالت مستمرة".