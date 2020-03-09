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الإثنين, 09 آذار 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 09 آذار 2020 09:43 ص

سوق العراق للأوراق المالية يوقف تواجد المستثمرين في قاعته

سوق المال

قرر سوق العراق للأوراق المالية، اليوم الاثنين، إيقاف تواجد المستثمرين في قاعة السوق امتثالاً لقرار خلية الازمة الصحية، ومنع التجمع في الأماكن العامة.

وذكر السوق في بيان، أنه "قرر إيقاف تواجد المستثمرين في قاعة السوق امتثالا لقرار خلية الأزمة الصحية، من أجل منع التجمع في الاماكن العامة لغاية 21 آذار 2020، أو أي يوم لاحق تقرره خلية الأزمة".

وأضاف البيان، أن "السوق يستقبل المراجعين شرط التزامهم بمتطلبات الصحة العامة".

وارتفع عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 7 في عموم العراق، اثنتان في بغداد وواحدة في كل من السليمانية وكربلاء ‏وبابل وأربيل، وميسان، فيما وصل عدد الإصابات في أرجاء البلد إلى أكثر من 50 حالة تتوزع على النحو الآتي: بغداد، السليمانية، كركوك، النجف، ‏واسط، ديالى، كربلاء، ميسان، بابل، أربيل‎، المثنى، الانبار.

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