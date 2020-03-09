وكالة روسية: إصابة 10 نواب في البرلمان العراقي بفيروس كورونا

أفادت وكالة أنباء روسية، بإصابة 10 أعضاء في مجلس النواب بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة "سبوتنيك" في خبر، أن نتائج فحوصات مختبرية أجريت في مختبر الصحة المركزي، في العاصمة بغداد، جاءت موجبة بإصابة 10 أعضاء من مجلس النواب، بفيروس كورونا.



ورجح نائب من البرلمان تحفظ الكشف عن اسمه، في حديث لـ”سبوتنيك”، إصابة أعضاء من البرلمان بفيروس كورونا، لاسيما أن من بينهم مقربين من فصائل وشخصيات موالية لإيران.



من جهته، ألمح مصدر حقوقي بارز، إلى معلومات عن إصابة نواب من البرلمان، بفيروس كورونا، لكن لا يوفر أي تأكيد أو إعلان رسمي بذلك، بحسب الوكالة.