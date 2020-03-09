مكافحة الإرهاب ينوه لعمليات إنزال يجريها على أهداف مهمة في جبال مكحول

أعلنت خلية الإعلام الأمني، أن جهاز مكافحة الإرهاب ينفذ عمليات إنزال على أهداف مهمة من بقايا عصابات داعش الإرهابية في جبال مكحول في محافظة صلاح الدين.



وذكرت الخلية في بيان، أنه "وفقاً لمعلومات استخبارية، ينفذ أبطال العمليات الخاصة في جهاز مكافحة الإرهاب عمليات إنزال على أهداف مهمة من بقايا عصابات داعش الإرهابية".



وأضافت أن "عملية الانزال تمت في جبال مكحول ضمن قاطع عمليات صلاح الدين".

