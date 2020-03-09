العراق يغلق معابر إيران.. وإصابة 16 متظاهراً في بغداد

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، المباشرة بتنفيذ قرار إغلاق خمسة معابر حدودية مع إيران، لمدة أسبوع ضمن الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقال المتحدث الرسمي باسم هيئة المنافذ الحدودية، علاء الدين القيسي، إن هيئة المنافذ الحدودية تؤكد غلق المنافذ البرية "الشلامجة، الشيب، زرباطية، المنذرية، مندلي" أمام حركة التبادل التجاري مع إيران.

وفي الشأن السياسي، كشف عضو مجلس النواب عدنان الزرفي، عن أربعة تحديات وصفها بالخطيرة تواجه الحكومة العراقية المقبلة.

وقال الزرفي في تغريدة بـ«تويتر»: إن الحكومة القادمة تواجه أربعة تحديات خطيرة، أولا التحدي الخارجي وعلاقة العراق بالمجتمع الدولي ومجلس الأمن والتحالف الدولي، ثانيا الاحتجاجات القائمة منذ خمسة أشهر وتحقيق مطالب المتظاهرين والانتخابات المُبكرة المقبلة.

وأضاف: أما الثالث، فيتمثل بالأزمة المالية وانخفاض أسعار النفط وقلة الموارد غير النفطية وتفاقم البطالة، ورابعا تفشي «كورونا» والحد من انتشاره.

كما أصيب 16 متظاهراً عراقياً بجروح وحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، أمس الأحد، إثر مواجهات مع قوات الأمن قرب ساحة الخلاني، وسط العاصمة بغداد، حسب مصدر طبي وشهود عيان.

وقال المصدر، الذي يعمل في دائرة صحة الرصافة ببغداد، إن الفرق الصحية المنتشرة سجلت وقوع 16 إصابة بين المحتجين إثر صدامات مع قوات الأمن في ساحة الخلاني.

وأضاف، نشطاء قوات مكافحة الشغب أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المحتجين في بغداد، مما أدى لإصابة عدد منهم بحالات اختناق وجروح إثر انفجار تلك القنابل.

وذكروا أن عناصر الأمن طاردوا عدداً من المحتجين قرب ساحة الخلاني في محاولة لاعتقالهم.

ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة، منذ مطلع أكتوبر 2019، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل، وفق كل من الرئيس العراقي برهم صالح، ومنظمة العفو الدولية.

وأجبر المحتجون حكومة عادل عبدالمهدي على الاستقالة في الأول من ديسمبر 2019، ويطالبون برئيس وزراء لم يتول مناصب رسمية سابقاً، ونزيه ومستقل عن الأحزاب وغير مرتبط بالخارج، وخاصة إيران.