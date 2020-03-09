بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 09 آذار 2020
آخر الأخبار
علاوي يبحث مع السفير الروسي التطورات المحلية والاقليمية نائبة عن تحالف سائرون تنتقد أداء خلية الأزمة المتعلقة بفيروس كورونا الصحة تعلن تسجيل 6 حالات جديدة مصابة بكورونا عالية نصيف: جهة عليا في وزارة الدفاع تمارس الابتزاز والمساومة تغريم نادي اربيل 10 ملايين دينار وحرمانه من جمهوره خبير اقتصادي : ازمة مركبة قد تطيح بالاقتصاد العراقي مساع لاشراك المتظاهرين في لجان مع القوى السياسية والامم المتحدة نائب : اغلب الكتل غير جادة باجراء الانتخابات المبكرة خشان : المرحلة المقبلة يجب ان تكون بدون "الحلبوسي" ! فيروس كورونا طور نفسه.. دراسة صينية تحذر من سلالة جديدة أكثر شراسة وأكبر عدوانية
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 09 آذار 2020 08:51 ص

العراق يغلق معابر إيران.. وإصابة 16 متظاهراً في بغداد

تظاهرات العراق

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، المباشرة بتنفيذ قرار إغلاق خمسة معابر حدودية مع إيران، لمدة أسبوع ضمن الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقال المتحدث الرسمي باسم هيئة المنافذ الحدودية، علاء الدين القيسي، إن هيئة المنافذ الحدودية تؤكد غلق المنافذ البرية "الشلامجة، الشيب، زرباطية، المنذرية، مندلي" أمام حركة التبادل التجاري مع إيران.

وفي الشأن السياسي، كشف عضو مجلس النواب عدنان الزرفي، عن أربعة تحديات وصفها بالخطيرة تواجه الحكومة العراقية المقبلة.

وقال الزرفي في تغريدة بـ«تويتر»: إن الحكومة القادمة تواجه أربعة تحديات خطيرة، أولا التحدي الخارجي وعلاقة العراق بالمجتمع الدولي ومجلس الأمن والتحالف الدولي، ثانيا الاحتجاجات القائمة منذ خمسة أشهر وتحقيق مطالب المتظاهرين والانتخابات المُبكرة المقبلة.

وأضاف: أما الثالث، فيتمثل بالأزمة المالية وانخفاض أسعار النفط وقلة الموارد غير النفطية وتفاقم البطالة، ورابعا تفشي «كورونا» والحد من انتشاره.

كما أصيب 16 متظاهراً عراقياً بجروح وحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، أمس الأحد، إثر مواجهات مع قوات الأمن قرب ساحة الخلاني، وسط العاصمة بغداد، حسب مصدر طبي وشهود عيان.

وقال المصدر، الذي يعمل في دائرة صحة الرصافة ببغداد، إن الفرق الصحية المنتشرة سجلت وقوع 16 إصابة بين المحتجين إثر صدامات مع قوات الأمن في ساحة الخلاني.

وأضاف، نشطاء قوات مكافحة الشغب أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المحتجين في بغداد، مما أدى لإصابة عدد منهم بحالات اختناق وجروح إثر انفجار تلك القنابل.

وذكروا أن عناصر الأمن طاردوا عدداً من المحتجين قرب ساحة الخلاني في محاولة لاعتقالهم.

ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة، منذ مطلع أكتوبر 2019، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل، وفق كل من الرئيس العراقي برهم صالح، ومنظمة العفو الدولية.

وأجبر المحتجون حكومة عادل عبدالمهدي على الاستقالة في الأول من ديسمبر 2019، ويطالبون برئيس وزراء لم يتول مناصب رسمية سابقاً، ونزيه ومستقل عن الأحزاب وغير مرتبط بالخارج، وخاصة إيران.

أخبار متعلقة
أخر تعديل: الإثنين، 09 آذار 2020 08:52 ص
إقرأ ايضا
كورونا

فيروس كورونا طور نفسه.. دراسة صينية تحذر من سلالة جديدة أكثر شراسة وأكبر عدوانية 09 آذار 2020 10:42 ص

الزرفي والكاظمي

ترشيح الكاظمي والزرفي لرئاسة الحكومة.. يكشف أزمة الأحزاب السياسية الشيعية الموالية لإيران 09 آذار 2020 10:17 ص

علي شمخاني

تفاصيل زيارة شمخاني إلى العراق.. ومراقبون: لتعويض غياب سليماني 09 آذار 2020 07:47 ص

الاحتجاجات في العراق

بين إرادة إيران وأحزابها الفاسدة وإرادة التغيير.. مستقبل العراق إلى أين؟ 09 آذار 2020 12:30 ص

انتهاكات ضد المرأة في ايران

تقرير| انتهاكات ممنهجة في إيران ضد المرأة تفضح عمليات القمع والإذلال 08 آذار 2020 11:38 م

66a9fa01-32fa-44e6-b5f1-f883ee92f91f

المحتجون العراقيون في ساحات الاعتصام يوجهون "صرخة استغاثة" لـ"الضباط الوطنيين" 08 آذار 2020 04:34 م

عادل عبد المهدي

عبد المهدي يركب موجة “كورونا” للعودة .. وشمخاني في بغداد لدفع عجلة تشكيل الحكومة 08 آذار 2020 03:46 م

66a9fa01-32fa-44e6-b5f1-f883ee92f91f

لبنان تعلن توقفها عن سداد الديون الخارجية .. وخبراء يحذرون من تداعيات سلبية لهذه الخطوة 08 آذار 2020 03:12 م

التعليقات