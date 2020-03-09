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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 09 آذار 2020 08:02 ص

محافظ ميسان يصدر توجيهات بعد تسجيل حالة وفاة بكورونا

علي دواي
أصدر محافظ ميسان علي دواي، اليوم الاثنين، توجيهات عدة بعد تسجيل حالة وفاة بفيروس كورونا في ناحية السلام غرب العمارة.

وقال دواي في تصريح صحفي، إنه "وجه بتطبيق أعلى درجات الحذر واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة لعائلة المواطن المتوفي بسبب فيروس كورونا في ناحية السلام".

وشدد على "الحجر المنزلي لقرية ابو جصانة محل سكن المواطن المتوفى جراء الفيروس واتخاذ الاجراءات اللازمة من قبل الجهات المختصة والمعنية بذلك، داعيا الى إرسال قوة من قيادة شرطة ميسان الى ناحية السلام لدعم وإسناد الاجراءات المتخذة".

ووجه دواي، مديرية ناحية السلام "بتعطيل الدوام الرسمي لكافة الدوائر الحكومية في الناحية باستثناء الضرورية منها وبنسبة محددة او ما تراه دائرة صحة ميسان بالتنسيق مع مدير ناحية السلام".

وتابع: "اضافة الى الزام شركة توزيع كهرباء ميسان بمنح منتسبيها في قسم ناحية السلام اجازة اجبارية للمدة التي تحددها دائرة صحة ميسان واتخاذ الاجراءات الوقائية والعزل او الحجر المنزلي وبما تراه الجهات المختصة من اجراءات اخرى".

واوعز دواي، "بقيام دائرة صحة ميسان وبالتعاون مع الأطراف كافة ومنها الدفاع المدني بتنفيذ حملة وبشكل فوري لتعفير مناطق ومحال ودوائر ناحية السلام"، موجها "منسقية المنظمات الدولية ومقرر الخلية بتوفير أرزاق جافة للقرية المذكورة بالتنسيق مع الهلال الأحمر وحسابات المحافظة ومنظمات او جهات اخرى ذات علاقة".

 ودعا محافظ ميسان، المواطنين الى "التعاون مع المفارز الصحية في اجراءات الفحص الاحترازي والابلاغ عن أي حالة طارئة لتجنب مواطنينا من خطر الاصابة بهذا الفيروس".
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